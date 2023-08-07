Законотворчість депутата від «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького загрожує промисловому безвізу, - висновок Мінекономіки

Депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький реєструє однакові законопроекти під різними номерами, які загрожують промисловому безвізу та призведуть до зростання цін на автомобілі.

Народні депутати від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький і Олександр Куницький зареєстрували законопроект 9460, який загрожує промисловому безвізу. Про це зазначило Міністерство економіки у своєму висновку на даний законопроект.

Зокрема, пропоновані депутатами зміни можуть знівелювати досягнуті результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) в перших пріоритетних секторах промислової продукції, а саме машин.

Нагадаємо, на цей «промисловий безвіз» вже не перший рік чекають українські експортери, які мріють про те, щоб їм не доводилося проходити повторні процедури оцінювання та сертифікації в країнах ЄС.

Крім того, як підкреслює Мінекономіки у своєму висновку, внаслідок прийняття даного законопроекту Заблоцького в Україні можуть підвищитися ціни на транспортні засоби через необхідність оновлення автопарку суб’єктів господарювання всіх форм власності, що в умовах воєнного стану також призведе до підвищення рівня споживчих цін на автомобілі.

Прикметно, що законопроект Заблоцького-Куницького 9460 фактично повністю дублює за змістом попередній законопроект Заблоцького під номером 9210.

Навіщо ж народний депутат вирішив завести свою законодавчу ініціативу під іншим номером? Відповідь проста – змінити один комітет Верховної Ради на інший, і спробувати «продавити» потрібні норми через інших народних депутатів, які, на думку пана Заблоцького, мабуть, є більш лояльними до його законотворчості.

Так, законопроект 9210 не був підтриманий у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності, отримав негативні висновки від Дослідницької служби Верховної Ради, ГНЕУ парламенту та Міністерства.

Не знайшовши підтримки, Заблоцький та Куницький внесли новий законопроект, штучно змінивши профільний Комітет на парламентський Комітет з економічної політики, який очолює Дмитро Наталуха. Чому ці депутати вважають, що через Комітет Дмитра Наталухи цю законотворчість «продавити» легше – поки невідомо.

Втім, від зміни назви і номеру суть законопроекту 9460 не змінилася. Він містить у собі ризики як для держави, так і для бізнесу та звичайних громадян. Це не оминули в своєму висновку на законопроект і профільні заступники Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Як підкреслює Міністерство економіки, «прийняття запропонованих законопроектом 9460 змін негативно впливатиме на виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених в державах-членах ЄС, нівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди АСАА в перших пріоритетних секторах промислової продукції, а саме машин».

Отже, законопроект Заблоцького-Куницького ставить під загрозу подальшу економічну євроінтеграцію України, а саме «промисловий безвіз».

Що стосується наслідків від прийняття такого законопроекту безпосередньо для українських громадян та для українського бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто – підвищення цін на авто.

«Це може мати наслідком підвищення рівня цін на транспортні засоби через необхідність оновлення автопарку суб’єктів господарювання будь-якої форми власності, що в умовах воєнного стану також призведе до підвищення рівня споживчих цін.

При цьому, пояснювальна записка до законопроекту не містить достатніх обґрунтувань необхідності впровадження запропонованої норми», - вказує Міністерство економіки.

Також Міністерство зазначає, що реєстрація транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності вимогам, що діють в Україні. Тобто, проект 9460 також призведе до зростання проблем з безпекою на дорогах.

Ураховуючи зазначене, законопроект Мар’яна Заблоцького Мінекономіки не підтримало.

Чи підтримає його Комітет, очолюваний Дмитром Наталухою, на своєму засіданні 8 серпня – поки невідомо.

«Судово-юридична газета» продовжить слідкувати за ситуацією.

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