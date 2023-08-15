Освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком не повлияет на формирование мнения других лиц о недопустимости нарушения Правил дорожного движения, - Верховный Суд рассмотрел дело

Верховный Суд выразил позицию о важности формирования мнения других лиц о недопустимости нарушения ПДД.

Суды первой и апелляционной инстанции освободили водителя от отбывания наказания с испытательным сроком, однако Верховный Суд считает, что такое освобождение «не повлияет на формирование мнения других лиц о недопустимости нарушения Правил дорожного движения Украины и четкое понимание того, что лицо будет нести неотвратимое и справедливое наказание за такие действия».

Поэтому, по мнению КУС ВС, не снижает тяжести и опасности уголовного правонарушения, совершенного осужденным при приведенных обстоятельствах, его характеристика в общесоциальном плане, факт частичного возмещения материального ущерба причиненного им уголовным правонарушения и намерения возместить все расходы на лечение.

Соответствующую позицию высказал Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда (судья-докладчик Александр Марчук) в постановлении от 8 августа 2023 года по делу №599/1247/22.

Обстоятельства дела

18 февраля 2022 года мужчина, управляя технически неисправным автомобилем «ВАЗ-21093», будучи с одним пассажиром и грузом, двигался со скоростью 50 км/ч по улице в селе Тернопольской области и правой частью управляемого им автомобиля наехал на девушку, которая в это время двигалась по проезжей части дороги, у ее края, за пределами пешеходного перехода, в результате чего причинил малолетний потерпевшей тяжкое телесное повреждение.

Суд первой инстанции квалифицировал деяния по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло для потерпевшей тяжкое телесное повреждение. Также этот суд приговорил водителя к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком 2 года с освобождением от его отбывания с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

Апелляционный суд приговор оставил в силе

Потерпевшая сторона подала кассационную жалобу.

Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда должен был ответить на доводы потерпевшей стороны относительно неправильного применения судами положений ст. 75 УК о мягкости наказания.

Позиция Верховного Суда

В судебном заседании прокурор, осужденный и его защитник возражали против удовлетворения кассационной жалобы законного представителя потерпевшей.

Коллегия судей КУС ВС пришла к выводу, что жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Согласно ст. 414 УПК несоответствующей степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого признается такое наказание, которое хоть и не выходит за пределы, установленные соответствующей статьей (частью статьи) закона Украины об уголовной ответственности, но по своему виду или размеру является явно несправедливым по строгости.

О применении судами закона Украины об уголовной ответственности, а именно положений ст. 75 УК Украины, несоответствие назначенного наказания степени тяжести совершенного уголовного правонарушения и лицу осужденного из-за мягкости и существенных нарушений требований уголовного процессуального закона при принятии своих решений судами предыдущих инстанций.

Выводы суда о доказанности виновности водителя и правильность квалификации его действий по ч. 2 ст. 286 УК Украины в поданной кассационной жалобе не оспариваются, судебное разбирательство уголовного производства проведено в порядке ч. 3 ст. 349 УПК.

Доводы законного представителя потерпевшей относительно неправильного применения закона и наказания назначенного осужденному в связи с его освобождением на основании ст. 75 УК Украины от отбывания назначенного наказания с испытанием коллегия судей считает обоснованными.

Учитывая предписания ч. 2 ст. 50 УК Украины, наказание преследует цель не только наказания, но и исправления осужденных, а также предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами.

Частью 1 статьи 65 УК Украины установлено, что суд назначает наказание:

1) в пределах, установленных в санкции статьи (санкции части статьи) Особой части настоящего Кодекса, предусматривающего ответственность за совершенное уголовное правонарушение, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 53 настоящего Кодекса;

2) в соответствии с положениями Общей части настоящего Кодекса;

3) учитывая степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

В то же время уголовный закон предусматривает, что согласно ч. 1 ст. 75 УК Украины если суд, кроме случаев осуждение за коррупционное уголовное правонарушение, уголовное правонарушение, связанное с коррупцией, уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 403, 405, 407, 408, 429 настоящего Кодекса, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке эксплуатации транспорта лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или находившиеся под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, пытки, предусмотренные частью третьей статьи 127 настоящего Кодекса, при назначении наказания в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, а также лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая тяжесть уголовного правонарушения, личность виновного и другие обстоятельства дела, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывание наказания с испытанием.

Возвращаясь к материалам данного уголовного производства, коллегия судей считает, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к преждевременному выводу о возможности применения к осужденному положений ст. 75 УК Украины и как результат безосновательно освободили его от отбывания назначенного наказания с испытанием с установлением испытательного срока.

Коллегия судей обращает внимание на то, что согласно Основному Закону Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью (часть первая статьи 3 Конституции Украины).

Так, принимая свое решение, суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, должным образом не оценил и не учел характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, а именно то, что управляя технически неисправным транспортным средством осужденный нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло за собой тяжкое телесное повреждение и такое уголовное правонарушение в соответствии с положениями ст. 12 УК Украины является тяжким. При этом хотя по отношению к последствиям вина осужденного неосторожна, однако объектом посягательства является здоровье другого человека и следствием совершения которого является тяжелое телесное повреждение у ребенка.

Приведенное свидетельствует, что осужденный опасен для общества, поскольку поставил под опасность не только свою жизнь и здоровье и находящегося с ним в автомобиле человека, но и других участников дорожного движения, а потому любое другое наказание кроме реального его отбывания не обеспечит исправление осужденного и предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Следует заметить, что негативные последствия, которые наступили для малолетней потерпевшей от совершенного осужденным по ней уголовного правонарушения, внесли вынужденные изменения ее привычной жизни, связанные с ее лечением после ДТП.

Об указанных обстоятельствах утверждала и потерпевшая сторона во время судебного производства, что и должно быть, помимо прочего, учтено судами при назначении осужденному наказания, которое он должен был отбывать реально, однако таких аргументов должным образом судами при назначении осужденного наказания учтены не были и как результат осужденного было освобождено от отбывания назначенного наказания с испытанием с установлением испытательного срока.

К тому же, освобождение осужденного от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока при обстоятельствах, которые были установлены судами в данном уголовном производстве, не повлияет на формирование мнения других лиц о недопустимости нарушения Правил дорожного движения Украины и четкое понимание того, что лицо будет нести неотвратимое и справедливое наказание за такие действия.

Также следует отметить, что не снижает тяжести и опасности уголовного правонарушения, совершенного осужденным при приведенных обстоятельствах, его характеристика в общесоциальном плане, факт частичного возмещения материального ущерба причиненного им уголовным правонарушением и намерения возместить все расходы по лечению потерпевшей.

С учетом приведенного, обстоятельств, смягчающих наказание, данных о личности осужденного, мнения потерпевшей стороны относительно определения осужденного наказания, нет оснований для вывода о возможности исправления осужденного без изоляции от общества.

По мнению коллегии судей эти обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что назначенное наказание с применением ст. 75 УК Украины является мягким и не будет способствовать исправлению осужденного.

Поэтому доводы кассационной жалобы потерпевшей стороны о неправильном применении закона Украины об уголовной ответственности, а именно положений ст. 75 УК Украины, что привело к несоответствию назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения и лицу осужденного из-за мягкости, обоснованы.

Кроме того, как правильно указано в кассационной жалобе законного представителя потерпевшей, уды первой и апелляционной инстанций должным образом не мотивировали и никоим образом не обосновали: почему установленные судом первой инстанции смягчающие наказание обстоятельства - полное признание вины и искреннее раскаяние осужденного и, какие именно данные о его личности, его характеристик в общесоциальном плане, с учетом конкретных обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, последствий, наступивших в результате совершенного и постпреступного поведения осужденного, не направленного на улаживание своей вины, дают основания для вывода о возможности назначения ему наказания с применением положений ст. 75 УК Украины.

Итак, КУС ВС постановление Тернопольского апелляционного суда от 25 января 2023 отменил и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталья Мамченко

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