Почему в законе об отделении САП от Офиса Генпрокурора перед принятием изменили нормы о размере должностных окладов

В законе об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры перед принятием во втором чтении изменили порядок расчета окладов в САП.

В законе по усилению самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который предусматривает отделение САП от Офиса Генерального прокурора, перед вторым чтением решили изменить нормы относительно должностных окладов в САП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря Верховная Рада приняла в целом как закон соответствующий законопроект 10060 года. Владимир Зеленский подписал его в тот же день.

При першому читанні у ч. 6 ст. 81 законопроекту пропонувалося встановити для керівника САП посадовий оклад у 75 прожиткових мінімумів.

Тобто, якщо рахувати його розмір з урахуванням «загального» прожиткового мінімуму (адже для САП його «заморожувати» не будуть), то в абсолютних цифрах «голий» посадовий оклад керівника САП мав би складати 227 100 грн (75*3028).

Посадовий оклад заступника керівника САП складав би 60 ПМ (181 680 грн); керівника підрозділу – 45; заступника керівника підрозділу – 42; прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – 40.

Отже, прокурор САП мав би отримувати у 2024 році оклад у 121 120 грн.

Разом з тим, Комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив відкорегувати дані норми перед ухваленням законопроекту в цілому.

Отже, фінальна версія передбачає, що посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування.

Тобто, ця норма порівняно з чинною редакцією не змінюється.

За даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМ). Отже, його посадовий оклад та посадовий оклад прокурора САП у 2024 році буде складати 109 008 грн (36 * 3028).

Далі закон у його фінальній редакції встановлює, що посадові оклади прокурорів САП, які, у тому числі, перебувають на адміністративних посадах, установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з такими коефіцієнтами:

1) керівник САП – 2 посадові оклади прокурора САП (тобто, 218 016 грн).

2) перший заступник, заступник керівника САП – 1,4 посадового окладу прокурора САП (тобто, 152 611,2);

3) керівник управління, заступник керівника управління САП – 1,3 посадового окладу прокурора САП;

4) керівник відділу САП – 1,25 посадового окладу прокурора САП;

5) заступник керівника відділу САП – 1,17 посадового окладу прокурора САП;

6) прокурор центрального апарату САП – 1,1 посадового окладу прокурора САП.

Посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Прокурори та інші працівники САП отримують премії, надбавки та інші виплати, передбачені цим Законом та іншими законами.

Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.

Чому змінили принцип розрахунку окладів

Як зазначив в обґрунтуванні до даної поправки голова Комітету Сергій Іонушас, правками пропонується застосовувати коефіцієнти для зарплати керівників САП та керівників підрозділів САП (а не прив’язку до кількості прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб). Такий підхід відповідає загальній нормі щодо визначення заробітної плати працівників всіх органів прокуратури та керівного складу органів прокуратури, забезпечує дотримання принципів єдності органів прокуратури, зазначив він.

В свою чергу, спікер Руслан Стефанчук зауважив в обґрунтуванні, що запропоноване у першій версії проекту встановлення посадових окладів прокурорів САП у чітко визначеній кількості прожиткових мінімумів суперечить закріпленому в ст. 81 Закону «Про прокуратуру» принципу формування розміру посадових окладів пропорційно до окладу прокурора найнижчої ланки (окружної прокуратури).

«За такого підходу оклад керівника САП (який згідно з проектом є заступником Генерального прокурора) у 75 прожиткових мінімуми буде більшим за оклад Генерального прокурора (близько 55 прожиткових мінімуми), який згідно зі ст. 131-1 Конституції України очолює прокуратуру в Україні, та в півтора рази більшим ніж у Директора НАБУ (50 ПМ), а прокурора САП (40 ПМ) – істотно більшим за оклад прокурора Офісу Генерального прокурора (близько 33 ПМ)», - зазначив Руслан Стефанчук.

Зауваження подало і Міністерство фінансів.

«Окремі положення законопроекту не узгоджуються з чинним законодавством. Згідно з чинною редакцією статті 81 Закону України «Про прокуратуру» посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування – 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМПО) або 96 624 грн на 2023 рік з урахуванням розміру ПМПО, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 – 2 684 грн.

Підпунктом 16 підпункту 6 пункту 10 розділу ІІ законопроекту передбачено внести зміни до статті 81 Закону України «Про прокуратуру» та підвищити розміри посадових окладів прокурорів САП із визначенням їх у кратних розмірах до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Так, для прокурорів САП запропоновано замість посадового окладу у розмірі 36 ПМПО (96 624 грн) встановити такі розміри посадових окладів для: керівника – 75 ПМПО (201 300 грн); першого заступника, заступника керівника – 60 ПМПО (161 040 грн); керівника підрозділу – 45 ПМПО (120 780 грн); заступника керівника підрозділу – 42 ПМПО (112 728 грн); прокурора – 40 ПМПО (107 360 гривень).

Отже, розміри посадових окладів прокурорів САП перевищуватимуть відповідні розміри посадових окладів працівників НАБУ (зокрема, для керівника САП – на 25 відсотків порівняно з керівником НАБУ, для прокурора САП – у 1,8 раза порівняно з детективом НАБУ).

При цьому обґрунтувань стосовно необхідності такого підвищення посадових окладів для прокурорів САП не наведено (щодо розширення функцій, збільшення навантаження, інше).

Крім того, змінами до частини шостої статті 81 Закону України «Про прокуратуру» запропоновано встановити посадові оклади: державним службовцям САП – у сумі, що дорівнює чотирьом розмірам посадового окладу, встановленої Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади; іншим працівникам САП – у сумі, що дорівнює трьом розмірам мінімальної заробітної плати, визначеної законом.

Водночас законопроектом запропоновано передбачити заборону змінювати розмір посадових окладів прокурорів та державних службовців САП іншими актами законодавства. Разом з тим слід зазначити, що: 4 законами України «Про оплату праці» (стаття 8) та «Про Кабінет Міністрів України» (стаття 20) визначення умов оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України; Бюджетною декларацією на 2022–2024 роки передбачено, що Уряд буде спрямовувати зусилля на зміну підходів до формування фондів оплати праці, у тому числі, шляхом «відв’язки» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено, що після набрання чинності цим Законом мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

Крім того, відповідно до проектів законів України: «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (прийнятому 28.07.2023 Верховною Радою України у І читанні), передбачено запровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців в усіх державних органах на основі класифікації посад; «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000 від 15.09.2023, який прийнятий у І читанні) передбачено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад та у державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, визначені спеціальними законами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів державних службовців у 2024 році не застосовуються», - зауважили у Мінфіні.

Автор: Наталья Мамченко

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