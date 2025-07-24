75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

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Судьи отбора 2017 года обратились к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, председателям комитетов Денису Маслову и Галине Третьяковой, а также в Высший совет правосудия и РСУ относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения, установленного законом для судей первой инстанции, при введении базовой (орудийной) величины. Подписи под обращением, которое имеется в распоряжении «Судебно-юридической газеты», поставили 75 новоназначенных судей.

«Мы, судьи, которые прошли отбор 2017 года и были впервые назначены на должности судей местных судов в 2024 году, обращаемся с целью привлечь внимание к рискам, которые несут законопроекты 13466, 13467, 13468 и 13469, предусматривающие отвязку должностных окладов судей от прожиточного минимума и введение базовой (орудийной) величины для их расчета.

Мы признаем право законодателя реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы и государственных органов, но такие изменения должны учитывать конституционные гарантии независимости судей, международные стандарты и обязательства Украины в рамках переговорного процесса с ЕС (раздел 23 Дорожной карты по вопросам верховенства права) — обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения с учетом нагрузки, значимости и ответственности работы судей первой инстанции», говорится в обращении.

Следует заметить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от «Слуги народа» Денис Маслов уже зарегистрировал альтернативный законопроект 13467-1 «о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн». Однако есть нюанс – изменения предусматривают расчет этих окладов в орудийных величинах, то есть, отвязку должностных окладов от прожиточного минимума. А размер орудийной величины будет установлен Кабмином, поручение о чем с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте 13466, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Таким образом, законопроектом 13467-1, который внес Денис Маслов, не предлагается закрепить в законе о судоустройстве или в другом законе размер самой орудийной величины. Этот размер предлагается правительству в «базовом» законопроекте 13466, который предусматривает лишь поручение Кабмину обеспечить установление в 2026 году базовой (орудийной) величины для определения размеров должностных окладов в сумме не менее 3470 грн.

Следовательно, во-первых, речь идет не о закреплении размера орудийной величины для расчета, а лишь о поручении Кабмину, который может учесть или не учесть это поручение в законопроекте о бюджете на следующий год.

Во-вторых, если размер орудийной величины в 3470 грн не закрепляется в законе о судоустройстве непосредственно, то его можно будет изменять другими законами.

По принципу «замораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей на уровне 2102 грн, аналогичным образом можно заморозить или применить любой другой размер орудийной величины для их окладов.

Следовательно, сумма в 90 тысяч грн – это не гарантированная сумма, а лишь та, которую видят депутаты как перспективу.

В судах первой инстанции увольняется больше судей, чем назначается

Итак, в своем обращении судьи отмечают, что местные суды укомплектованы лишь на 40–60% от потребности. Более 2000 вакансий остаются незаполненными, в прифронтовых судах – до 85–100%.

По данным отчетности за 2024 год судьями первой инстанции рассмотрено около 4 млн дел и материалов. При этом, на одного судью в среднем приходится 1000 – 1200 дел в год, что превышает нормативы в 2–6 раз и создает угрозу нарушения ст. 6 Конвенции о защите прав человека (право на разумный срок судебного разбирательства).

В последние годы в судах первой инстанции увольняется больше судей, чем назначается. Только в 2023–середине 2025 года уволилось 358 судей, а назначено в 2024 году - 395 из отбора 2017 года.

При этом, уровень оплаты труда не соответствует ни нагрузке, ни ответственности судей, которые ежедневно, работая за двоих-четверых, фактически обеспечивают эффективное функционирование судебной власти в условиях военного положения. В свою очередь, речь идет об уважении к суду как государственной институции, которая каждый день принимает решения именем Украины.

«К тому же судья по закону не имеет права заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской или научно-творческой. Это ограничивает возможность получения дополнительных доходов по сравнению с другими юридическими профессиями. Дополнительно судьи подлежат строгим антикоррупционным и этическим ограничениям: полная открытость имущества и доходов судьи и членов его семьи, контроль со стороны дисциплинарных органов и общественных организаций, ограничение политических прав. В таких условиях надлежащее судейское вознаграждение не является привилегией, а выполняет функцию компенсации этих ограничений и является гарантией независимости судьи при принятии решений, которые могут затрагивать интересы влиятельных лиц или крупного бизнеса», указано в обращении.

После налогов – оклад 57 тысяч грн

В обращении указано, что новоназначенные судьи проходили многолетние, уникально сложные процедуры отбора и принимали решение о смене места жительства и карьеры, рассчитывая на гарантированное законом вознаграждение — 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

По состоянию на 2025 год базовый оклад судьи местного суда исчисляется, исходя из прожиточного минимума, замороженного на уровне 2102 грн (2020 год), что составляет лишь 69,4 % от актуального показателя на 1 января 2025 года (3028 грн).

Так, размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов (57 тыс. грн в месяц) является значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве - 107 тыс. грн. А учитывая необходимость аренды жилья по местонахождению суда (15–20 тыс. грн) и другие расходы, которые несут судьи за свой счет для обеспечения своей деятельности, которые должно было бы нести государство (расходы на ремонт непригодных для нормальной работы помещений, на приобретение и ремонт офисной оргтехники и расходных материалов к ней, бумага, канцтовары, почтовые марки и т.д.) реальный уровень дохода не только не соответствует ожиданиям новоназначенных судей, которые, в частности, отказались от работы в частном секторе со значительно большими доходами, но и не компенсирует повышенной ответственности и ограничений, присущих судейской деятельности.

Для сравнения: по информации Министерства финансов Украины, в 2024 году средний размер начисленной заработной платы в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей составлял 56,5 тыс. грн, в Министерстве юстиции Украины – 66,8 тыс. грн, в Антимонопольном комитете Украины – 91,7 тыс. грн, руководства Государственного агентства по вопросам кино – 125,7 тыс. грн, руководства Фонда государственного имущества Украины – 127,4 тыс. грн, руководства Национального агентства Украины по вопросам государственной службы – 145 тыс. грн.

В то же время, законопроектом 13467 предлагается установить судьям местного суда 18,2 базовых (орудийных) величин, при этом в соответствии с законопроектом 13466 сам размер базовой величины должен устанавливаться в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год по представлению Кабмина, а в 2026 году не может быть меньше 3470 гривен.

Такой подход фактически уменьшает гарантированный статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» размер должностного оклада (эквивалент 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц) и подрывает конституционные гарантии независимости судебной власти и не соответствует обязательствам Украины в рамках евроинтеграционного процесса по переговорному разделу 23 «Судебная власть и основополагающие права» Дорожной карты по вопросам верховенства права.

«Вместе с этим отсутствие стабильных и предсказуемых гарантий материального обеспечения судей неизбежно приведет к:

массовому выходу в отставку судей, которые уже приобрели право на это;

уменьшению привлекательности судейской профессии для юристов высокой квалификации;

снижению эффективности правосудия, что негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины и доверие граждан к судебной власти.

Учитывая изложенное, с целью сбалансирования потребности в реформировании системы оплаты труда работников бюджетной сферы и государственных органов и соблюдения конституционных и международных гарантий судейской независимости, а также необратимости определенного законом уровня судейского вознаграждения предлагаем:

Предусмотреть, что для определения должностного оклада судьи местного суда используется кратный размер базовой (орудийной) величины, который обеспечивает уровень судейского вознаграждения не ниже предусмотренного статьей 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», то есть эквивалент 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2025 года (90 840 грн).

Предусмотреть автоматическую индексацию базовой (орудийной) величины в соответствии с уровнем инфляции, без необходимости ежегодного вмешательства законодателя.

Рассмотреть возможность введения компенсационных выплат (на аренду жилья или возмещение расходов, связанных с удаленностью суда), вместо формально существующих, но практически недоступных и неработающих льгот», указывают судьи.

«Мы не просим привилегий, а защищаем авторитет и независимость судебной власти и призываем:

выполнять обязательства государства перед обществом и европейским сообществом;

обеспечить справедливое, конкурентное, обоснованное вознаграждение, гарантирующее независимость судей и соответствующее важности их функций;

восстановить уважение к роли суда как ключевой институции в демократическом и правовом государстве», подытожили судьи.

Ниже приводим соответствующее обращение.

Автор: Наталя Мамченко

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