Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

Хотя условия военного положения могут приводить к определенным ограничениям прав и свобод, полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека. Об этом заявил Седьмой апелляционный административный суд в решении по делу №600/1095/25-а, ссылаясь на соответствующую позицию Венецианской комиссии.

В этом деле с иском обратился пастор религиозной общины церкви Евангельских христиан-баптистов. Суд первой инстанции отменил приказ начальника ТЦК о его мобилизации и приказ командира воинской части о его зачислении в списки личного состава.

Седьмой апелляционный административный суд оставил это решение в силе, указав, что на момент возникновения спорных правоотношений истец имел право на бронирование как священнослужитель. Следовательно, как отметил суд, «на истца на время его призыва на военную службу распространялся соответствующий иммунитет от такого призыва».

«Иммунитет, предоставляемый правовым актом и устанавливающий права и свободы гражданина, является более высоким, чем приоритет государства к возможности совершения действий, направленных на побуждение лица к совершению активных действий по реализации данного права. Право на отсрочку от мобилизации, предоставленное гражданам Украины, подлежащим бронированию соответствующими структурами, Законом №3543-ХІІ, является нерушимым и не зависящим от реальной реализации гражданином данного права», – говорится в решении.

Суд также указал на заключение Венецианской комиссии по запросу исполняющего обязанности председателя КСУ относительно альтернативной (невоенной) службы.

«В своем заключении Венецианская комиссия, ссылаясь на информацию Европейского бюро по вопросам отказа от военной службы по соображениям совести, констатировала прекращение в Украине с начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года признания права на отказ от военной службы по соображениям совести. По имеющимся данным, в рамках текущей мобилизации ни одно заявление о прохождении альтернативной службы не было удовлетворено.

Учитывая позицию Венецианской комиссии, суд подчеркивает важность обеспечения баланса между конституционным долгом защиты государства и правом на свободу совести и вероисповедания. Хотя условия военного положения могут приводить к определенным ограничениям прав и свобод, полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека», – говорится в решении апелляционного административного суда.

Также суд, давая оценку обстоятельствам дела, принял во внимание международные стандарты в области защиты прав человека, в частности положения статьи 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), которые гарантируют право на свободу мысли, совести и религии, что включает право на добросовестный отказ от военной службы.

Как отмечает Венецианская комиссия в своем заключении, право на добросовестный отказ от военной службы основывается на глубоких религиозных или иных убеждениях, которые предусматривают твердый, последовательный и искренний отказ от любого участия в войне или ношения оружия. Государства могут устанавливать определенные требования по обоснованию искренности таких убеждений.

Суд отметил, что ограничения этого права, согласно ЕКПЧ, должны быть четко определены законом, иметь легитимную цель и быть строго ограниченными тем, что является обоснованно необходимым для достижения этой цели, а также быть пропорциональными ей. Хотя ЕКПЧ допускает определенные отступления от этого права в узких пределах крайней необходимости, МПГПП таких отступлений не предусматривает.

Важным является то, что как по ЕКПЧ, так и по МПГПП, государства несут положительное обязательство по созданию системы альтернативной (невоенной) службы.

«Такая служба должна быть отделена от военной системы, не иметь карательного характера и быть ограниченной разумными временными рамками. Доступ к альтернативной службе должен быть недискриминационным и обеспечиваться справедливыми и прозрачными механизмами. Венецианская комиссия подчеркивает, что сама сущность добросовестного отказа от военной службы предусматривает невозможность ее полного исключения даже во время войны, хотя государства и имеют определенную ограниченную свободу усмотрения, особенно в случае всеобщей мобилизации. При этом Комиссия четко указывает, что ни при каких обстоятельствах лицо, которое добросовестно отказывается от военной службы, не может быть обязано носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.

Так, в контексте данного дела, хотя истец ссылается на свое право на бронирование как священнослужитель, что является отдельным основанием для отсрочки, суд считает необходимым учесть общую тенденцию по ограничению права на отказ от военной службы по убеждениям в Украине во время мобилизации, что было отмечено Венецианской комиссией. Это подчеркивает особую важность надлежащего рассмотрения вопроса о праве истца на бронирование и избежания его безосновательного привлечения к военной службе», – указал суд.

Итак, суд считает, что решения ответчиков не основываются на законе, противоречат принципу верховенства права и не согласуются с судебной практикой Европейского суда по правам человека.

Суд отмечает, что любые ограничения прав и свобод: должны быть законными; должны иметь легитимную цель; должны быть необходимыми в демократическом обществе для достижения легитимной цели.

В свою очередь, Верховный Суд 11 августа вернул кассационную жалобу на эти решения судов первой и апелляционной инстанций обратно воинской части.

Автор: Наталя Мамченко

