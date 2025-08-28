Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Принятие судьей апелляционного суда двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе — сначала о ее соответствии требованиям УПК, открытии производства и назначении судебного разбирательства, а затем — об оставлении этой апелляционной жалобы без движения — является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 17 июля 2025 года по делу №644/6237/24.

Обстоятельства дела

Приговором местного суда лицо было осуждено по ч. 2 ст. 389 УК. Не согласившись с этим приговором, прокурор подал на него апелляционную жалобу. Судья апелляционного суда определением вернул указанную апелляционную жалобу на основании п. 1 ч. 3 ст. 399 УПК, поскольку прокурор не устранил недостатки жалобы, которую оставили без движения, в установленный срок.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия по ней апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения, что не согласуется с требованиями уголовного процессуального закона.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение судьи апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что глава 31 раздела V УПК определяет порядок действий суда апелляционной инстанции после поступления апелляционной жалобы, ее передачи судье-докладчику и последовательность принятия им решений после получения апелляционной жалобы.

В первую очередь, после получения апелляционной жалобы, судья-докладчик проверяет ее на соответствие требованиям ст. 396 УПК и только после этого, при отсутствии препятствий и/или устранении недостатков апелляционной жалобы, выносит определение об открытии апелляционного производства.

Далее судья-докладчик выполняет требования ст. 401 УПК в порядке подготовки к апелляционному рассмотрению, в частности: направляет копии определения об открытии апелляционного производства участникам судебного производства вместе с копиями апелляционных жалоб, а после окончания подготовки к апелляционному рассмотрению — выносит определение об окончании подготовки и назначении апелляционного рассмотрения. При этом уголовный процессуальный закон не предусматривает возможности принятия указанных решений апелляционным судом в обратном порядке.

Вместо этого судья апелляционного суда после признания апелляционной жалобы прокурора соответствующей требованиям ст. 396 УПК, открытия производства по этой апелляционной жалобе, направления ее участникам для предоставления возражений и назначения апелляционного рассмотрения, признал эту же апелляционную жалобу не соответствующей указанным требованиям, а затем вернул ее на основании п. 1 ч. 3 ст. 399 этого Кодекса, чем существенно нарушил требования уголовного процессуального закона, так как принял два противоположных процессуальных решения по одной и той же апелляционной жалобе.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.