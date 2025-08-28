Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прийняття суддею апеляційного суду двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги – спочатку про відповідність її вимогам КПК та відкриття провадження й призначення судового розгляду, а потім – про залишення цієї апеляційної скарги без руху – є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 17 липня 2025 року по справі №644/6237/24.

Обставини справи

Вироком місцевого суду особу засуджено за ч. 2 ст. 389 КК. Не погодившись із цим вироком, прокурор подав на нього апеляційну скаргу. Суддя апеляційного суду ухвалою повернув указану апеляційну скаргу на підставі п. 1 ч. 3 ст. 399 КПК, оскільки прокурор не усунув недоліки скарги, яку залишено без руху, в установлений строк.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду, що не узгоджується з вимогами кримінального процесуального закону.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу судді апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що глава 31 розділу V КПК визначає порядок дій суду апеляційної інстанції після надходження апеляційної скарги, її передачі судді-доповідачу та послідовність прийняття ним рішень після отримання апеляційної скарги.

Першочергово, після отримання апеляційної скарги, суддя-доповідач перевіряє апеляційну скаргу на відповідність вимогам ст. 396 КПК і лише після цього за умови відсутності перешкод та/або усунення недоліків апеляційної скарги, постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.

Надалі суддя-доповідач виконує вимоги ст. 401 КПК в порядку підготовки до апеляційного розгляду, зокрема: надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, а після закінчення підготовки до апеляційного розгляду — постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду. Водночас кримінальний процесуальний закон не передбачає можливості прийняття зазначених рішень апеляційним судом у зворотному порядку.

Натомість суддя апеляційного суду після визнання апеляційної скарги прокурора такою, що відповідає вимогам ст. 396 КПК, відкриття провадження за цією апеляційною скаргою, надсилання її учасникам для подання заперечень та призначення апеляційного розгляду, визнав цю ж апеляційну скаргу такою, що не відповідає вказаним вимогам, а потім повернув її на підставі п. 1 ч. 3 ст. 399 цього Кодексу, чим істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону, оскільки прийняв два протилежних процесуальних рішення щодо однієї і тієї ж апеляційної скарги.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.