Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2025 года Совет Европы принял Конвенцию о защите профессии адвоката. Согласно ей, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам. Если такие обстоятельства могут быть квалифицированы как уголовное преступление, стороны должны провести эффективное расследование. Стороны также должны обеспечить, чтобы профессиональные ассоциации могли работать как независимые, самоуправляемые органы.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката была открыта для подписания в мае этого года.

В августе председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Максим Дырдин сообщил, что у Министерства юстиции Украины все еще нет официальной позиции: поддерживать Конвенцию или нет, что фактически тормозит процесс и не позволяет двигаться вперед.

На заседание Комитета по вопросам правовой политики 28 августа был включен вопрос об обсуждении Конвенции, и был приглашен Министр юстиции Герман Галущенко, чтобы услышать официальную позицию относительно подписания и ратификации Конвенции и получить ответ на вопрос, почему этот процесс до сих пор находится на начальном этапе.

Как отметил Максим Дырдин, глава Минюста сообщил, что подписание и ратификация Конвенции министерством поддерживается, однако еще остаются вопросы, которые, по его словам, требуют доработки. Среди них, в частности, отсутствие официального перевода документа.

«В ходе обсуждения Министр юстиции Украины взял на себя обязательство в течение недели передать неофициальный перевод Конвенции в Министерство иностранных дел для его дальнейшего утверждения. В дальнейшем наша работа будет заключаться во взаимодействии с Минюстом, чтобы Министерство инициировало предложение перед Кабинетом Министров о делегировании представителя от Украины для подписания этой Конвенции», — сообщил Максим Дырдин.

