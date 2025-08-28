Практика судів
Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

17:04, 28 серпня 2025
Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у березні 2025 року Рада Європи прийняла Конвенцію про захист професії адвоката. Згідно з нею держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням. Якщо такі обставини можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування. Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли працювати як незалежні, самоврядні органи.

Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката було відкрито для підписання у травні цього року.

У серпні голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради з питань правової політики Максим Дирдін повідомив, що Міністерство юстиції України все ще немає офіційної позиції: підтримувати Конвенцію чи ні, що фактично гальмує процес і не дозволяє рухатися вперед.

На засідання Комітету з питань правової політики 28 серпня було включене питання щодо обговорення Конвенції і запрошено Міністра юстиції Германа Галущенка, щоб почути офіційну позицію щодо підписання та ратифікації Конвенції та отримати відповідь на запитання, чому цей процес досі на початковому етапі.

Як зазначив Максим Дирдін, очільник Мін’юсту повідомив, що підписання та ратифікація Конвенції міністерством підтримується, однак ще залишаються питання, які, за його словами, потребують доопрацювання. Серед них, зокрема, відсутність офіційного перекладу документа.

«Під час обговорення Міністр юстиції України взяв на себе зобов’язання протягом тижня передати неофіційний переклад Конвенції до Міністерства закордонних справ для його подальшого затвердження.

Надалі наша робота полягатиме у взаємодії з Мінʼюстом, щоб Міністерство ініціювало пропозицію перед Кабінетом Міністрів щодо делегування представника від України для підписання цієї Конвенції», повідомив Максим Дирдін.

Автор: Наталя Мамченко

МЗС Рада Європи Міністерство юстиції України

