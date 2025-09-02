Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Изображали с головой петуха, избили, украли iPhone и отвезли в ТЦК – суд признал незаконными действия полиции во время рейда в гей-клубе в День траура

08:00, 2 сентября 2025
Голосеевский райсуд Киева даже вынес отдельное постановление по результатам задержания посетителей столичного гей-клуба.
Изображали с головой петуха, избили, украли iPhone и отвезли в ТЦК – суд признал незаконными действия полиции во время рейда в гей-клубе в День траура
Голосеевский районный суд Киева рассмотрел протоколы об административных правонарушениях, составленные в отношении гражданина Сергея С., которого сотрудники полиции задержали в одном из столичных гей-клубов 1 августа 2025 года.

Поздним вечером 1 августа полицейские провели рейд в гей-клубе Dark Room в Голосеевском районе столицы и задержали там нескольких граждан.

Основанием для рейда стало то, что клуб работал несмотря на то, что 1 августа было объявлено официальным Днем траура по погибшим 31 июля в результате ракетного удара по столице жителям Киева.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, о том, что клуб работает в День траура, полицейским стало известно благодаря звонку гражданина – анонима, который сообщил о том, что в клубе слышна музыка.

В итоге в отношении посетителей клуба полицейские составили ряд протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) и по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

По данным полиции, Сергей С. сопротивлялся, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и размахивал руками в сторону полицейских.

Однако в судебном заседании Сергей С. вину не признал.

Он рассказал, что вечером 1 августа действительно находился в клубе, находящемся в подвальном помещении. Следовательно, по мнению гражданина, вряд ли кто-то из посторонних мог услышать музыку с улицы.

Также Сергей С. добавил, что лично он общественный порядок не нарушал, с полицией не ссорился, нецензурно не высказывался и вообще не знал, что в Киеве объявлен День траура.

Действия полиции Сергей С. считает незаконными, поскольку при задержании полицейские отобрали у него мобильный телефон iPhone 15 Pro и даже не зафиксировали это в протоколе об административном правонарушении и в протоколе об административном задержании. В итоге iPhone Сергею С. так и не вернули

Однако особый «трэш», по словам как Сергея С., так и других задержанных, происходил ночью после задержания.

Они рассказал суду, что полицейские в управлении полиции всю ночь издевались над задержанными в гей-клубе, требовали от них предоставить «нужные» показания, оскорбляли нецензурной бранью, не давали воды, фотографировали и вместо головы подставляли задержанным головы петухов, намекая, что задержанные являются так называемыми «петухами». Кроме того, некоторые полицейские еще и били задержанных.

Утром 2 августа полицейские увезли всех задержанных в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Отметим, что действительно 2 августа СМИ, со ссылками на Национальную полицию и некоторые Telegram-каналы, сообщили о задержании в клубе Dark Room 13 граждан, присутствовавших там во время вечеринки, несмотря на объявленный День траура, и которые вели себя некорректно и крайне дерзко.

Однако Голосеевский райсуд, изучив материалы полиции, обратил внимание, что полиция почему-то не предоставила суду доказательства противоправного поведения граждан.

Например, в материалах дела нет никакой конкретной информации о том, что Сергей С. действительно сопротивлялся полиции или совершал хулиганские действия.

Таким образом, 26 августа суд не только закрыл дело в отношении Сергея С. в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, но и обязал полицию вернуть ему iPhone 15 Pro.

Более того, 26 августа Голосеевский райсуд постановил отдельное определение, в котором указал на такие незаконные действия полиции:

учитывая изложенные как Сергеем С., так и другими задержанными обстоятельства, можно говорить о применении полицией к задержанным неразрешенных методов

в соответствии с Порядком рассмотрения обращений и организации проведения личного приема граждан в органах и подразделениях Национальной полиции, в случае если заявитель не называет своей фамилии, имени, отчества, обращение регистрируется как анонимное и рассмотрению не подлежит (кроме анонимных сообщений о нарушении антикоррупционного законодательства). Анонимные обращения в случае, если дело все же дошло до их регистрации, доводятся до сведения руководителей органов (подразделений) полиции для учета при осуществлении возложенных на них задач и функций.

административное задержание граждан длилось значительное время, значительно превышающее законодательно установленные сроки, поскольку в соответствии со ст. 263 Кодекса об административных правонарушениях, административное задержание лица может длиться не более трех часов.

Автор: Вячеслав Хрипун

суд полиция судебная практика Голосеевский райсуд Киева ТЦК

