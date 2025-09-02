Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Голосіївський районний суд міста Києва розглянув протоколи про адміністративні правопорушення, складенні стосовно громадянина Сергія С., якого співробітники поліції затримали в одному з столичних гей-клубів 1 серпня 2025 року.

Пізно ввечері 1 серпня поліцейські провели рейд в гей-клубі Dark Room у Голосіївському районі столиці та затримали там кількох громадян.

Підставою для рейду стало те, що клуб працював попри те, що 1 серпня було оголошено офіційним Днем жалоби за загиблими 31 липня внаслідок ракетного удару по столиці мешканцям Києва.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, про те, що клуб працює у День жалоби, поліцейським стало відомо завдяки дзвінку громадянина – аноніма, який повідомив про те, що в клубі лунає музика.

У підсумку стосовно відвідувачів клубу поліцейські склали низку протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) та за ч. 1 ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення.

За даними поліції, Сергій С. чинив спротив, поводив себе агресивно, виражався нецензурною лайкою та розмахував руками у бік поліцейських.

Однак в судовому засіданні Сергій С. вину не визнав.

Він розповів, що ввечері 1 серпня дійсно перебував у клубі, який знаходиться у підвальному приміщенні. Відтак, на думку громадянина, навряд чи хтось з сторонніх осіб міг почути музику з вулиці.

Також Сергій С. додав, шо особисто він громадський порядок не порушував, з поліцією не сварився, нецензурно не висловлювався та й взагалі не знав, що в Києві оголошено День жалоби.

Дії поліції Сергій С. вважає незаконними, оскільки при затриманні поліцейські відібрали у нього мобільний телефон iPhone 15 Pro та навіть не зафіксували це в протоколі про адміністративне правопорушення та в протоколі про адміністративне затримання. У підсумку iPhone Сергію С. так і не повернули.

Однак особливий «треш», за словами як Сергія С., так і інших затриманих, відбувався протягом ночі після затримання.

Вони розповіли суду, що поліцейські в управлінні поліції всю ніч знущалися над затриманими у гей-клубі, вимагали від них надати «потрібні» показання, ображали нецензурною лайкою, не давали води, фотографували та замість голови підставляли затриманим голови півнів, натякаючи, що затримані є так званими «пєтухами». Крім того, деякі поліцейські ще й били затриманих.

Вранці 2 серпня поліцейські відвезли усіх затриманих до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Зазначимо, що дійсно 2 серпня ЗМІ, з посиланнями на Національну поліцію та деякі Telegram-канали, повідомили про затримання у клубі Dark Room 13 громадян, які були присутні там під час вечірки попри оголошений День жалоби, та які поводили себе некоректно та вкрай зухвало.

Однак Голосіївський суд, дослідивши матеріали поліції, звернув увагу, що поліція чомусь не надала суду доказів протиправної поведінки громадян.

Наприклад, у матеріалах справи немає ніякої конкретної інформації про те, що Сергій С. дійсно чинив спротив поліції або вчиняв хуліганські дії.

Відтак 26 серпня суд не тільки закрив справу відносно Сергія С. у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, але й зобов’язав поліцію повернути йому iPhone 15 Pro.

Більше того, 26 серпня Голосіївський райсуд постановив окрему ухвалу, в якій зазначив про такі незаконні дії поліції:

з огляду на обставини, викладені затриманими 1 серпня особами, можна говорити про застосування поліцією до затриманих недозволених методів

відповідно до Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції, у разі якщо заявник не називає свого прізвища, імені, по батькові, звернення реєструється як анонімне і розгляду не підлягає (крім анонімних повідомлень про порушення антикорупційного законодавства). Анонімні звернення, у разі, якщо справа все ж дійшла до їх реєстрації, доводяться до відома керівників органів (підрозділів) поліції для врахування під час здійснення покладених на них завдань і функцій

адміністративне затримання громадян тривало значний час, який значно перевищує законодавчо встановлені строки, оскільки відповідно до ст. 263 Кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання особи, може тривати не більш як три години.

Автор: В’ячеслав Хрипун

