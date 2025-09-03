Практика судов
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

19:20, 3 сентября 2025
Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев
Законопроект 10225-д об налогообложении криптоактивов, который Верховная Рада 3 августа приняла за основу, нужен, потому что рынок криптоактивов в Украине «не может дальше жить по правилам Дикого Запада». На это указал соавтор законопроекта, глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

В законопроекте предусматривается, что виртуальный актив — это особый вид цифрового объекта (имущества), который существует в электронной форме благодаря технологии распределенного реестра (блокчейна).

Как отметил Гетманцев, виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Вместе с тем, законопроект в принятой редакции предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона «О платежных услугах».

Законопроект разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

•  токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество;

•  токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте;

•  другие виртуальные активы — категория, которая охватывает активы, не относящиеся к первым двум типам.

Законопроектом предложена модель, в соответствии с которой Регулятор рынка криптоактивов (а кто будет этим регулятором — законопроект не дает ответа — прим. ред.) будет определять, какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут относиться к этой категории.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

Публичное предложение виртуальных активов будет требовать оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитенте и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках включает авторизацию и раскрытие информации.

«Белая книга» является обязательным документом для публичного предложения, который должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать предостережение о рисках и не распространяться до обнародования белой книги.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т.д.), должны пройти авторизацию, соответствовать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

Определяется вопрос налогообложения. «Очень важный аспект, ведь именно из-за налоговых вопросов так и не заработал предыдущий закон о виртуальных активах», — подчеркнул Гетманцев.

Итак, законопроект предлагает:

Относительно налога на доходы физических лиц:

  • вести отдельное (от других доходов и другого инвестиционного дохода) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;
  • облагать налогом именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продажи и расходами на приобретение ВА в течение года;
  • физическое лицо должно само декларировать доходы и платить налоги;

Не облагать налогом:

  • доходы от операций по обмену виртуальных активов на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы;
  • стоимость виртуальных активов, полученных в результате их эмиссии (создания) или безвозмездной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;
  • убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями);
  • для виртуальных активов, приобретенных до вступления в силу этого закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект касается не только налогообложения, но и вносит ряд изменений относительно следственных полномочий регулятора рынка криптоактивов (которые Даниил Гетманцев пообещал убрать ко второму чтению), предусматривает дополнение Кодекса административного судопроизводства нормами относительно доступа к помещениям физических и юридических лиц и т.д.

Автор: Наталя Мамченко





