Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законопроект 10225-д про оподаткування криптоактивів, який Верховна Рада 3 серпня прийняла за основу, потрібен, бо ринок криптоактивів в Україні «не може далі жити за правилами Дикого Заходу». На це вказав співавтор законопроекту, голова податкового комітету Данила Гетманцева.

В законопроекті передбачається, що віртуальний актив – це особливий вид цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Як зазначив Гетманцев, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

Разом із тим, законопроект у прийнятій редакції передбачає ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні Закону «Про платіжні послуги».

Законопроект поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії:

• токени з прив’язкою до активів– їх вартість стабілізується шляхом прив’язки до активів, таких як валюта чи майно;

• токени електронних грошей– прив’язані до однієї офіційної валюти;

• інші віртуальні активи– категорія, що охоплює активи, які не належать до перших двох типів.

Законопроектом запропонована модель, відповідно до якої Регулятор ринку криптоактивів (а хто буде цим регулятором – законопроект не дає відповіді – прим. ред.) буде визначати, які саме віртуальні активи (крім токенів з прив'язкою до активів та токенів електронних грошей) будуть належати до цієї категорії.

Право власності на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, закон або рішення суду і підтверджується володінням засобами доступу, такими як криптографічні ключі. Закон передбачає презумпцію правомірності володіння, якщо судом не встановлено інше.

Публічна пропозиція віртуальних активів буде вимагати оформлення «білої книги» – документа з детальною інформацією про актив, емітента та ризики. Допуск до торгів на торговельних майданчиках включає авторизацію та розкриття інформації.

«Біла книга» є обов’язковим документом для публічної пропозиції, який має бути правдивим, чітким і не вводити в оману. Маркетингові повідомлення повинні відповідати цій інформації, містити застереження про ризики та не поширюватися до оприлюднення білої книги.

Постачальники послуг, пов’язаних із оборотом віртуальних активів (зберігання, торгівля, переказ тощо), повинні пройти авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам та забезпечувати захист клієнтів.

Визначається питання оподаткування. «Дуже важливий аспект, адже саме через податкові питання так і не запрацював попередній закон про віртуальні активи», підкреслив Гетманцев.

Отже, законопроект пропонує:

щодо податку на доходи фізичних осіб:

вести окреме (від інших доходів та іншого інвестиційного прибутку) оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;

оподатковувати саме прибуток від операцій з віртуальними активами, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання ВА протягом року;

фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;

не оподатковувати:

доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу віртуальних активів в межах однієї мінімальної заробітної плати;

вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення) або безоплатної передачі від їх емітентів або оферентів та/або отримані виключно в обмін на персональні дані фізичної особи;

збитки, отримані у попередні періоди (якщо продавали дешевше, ніж купували – це ризиковий ринок), враховувати до їх погашення (за деякими виключеннями);

для віртуальних активів, придбаних до набрання чинності цим законом, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО – 5%.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроект стосується не лише оподаткування, але й вносить низку змін щодо слідчих повноважень регулятора ринку криптоактивів (які Данило Гетманцев пообіцяв прибрати до другого читання), передбачає доповнення Кодексу адміністративного судочинства нормами щодо доступу до приміщень фізичних та юридичних осіб тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.