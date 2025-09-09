Практика судов
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

18:17, 9 сентября 2025
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.
Европейские страны получили уведомление от Госдепартамента США о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании по созданию единого подхода к выявлению «вредной информации» от иностранных правительств, которые были подписаны в прошлом году при администрации Джо Байдена. Об этом сообщило Financial Times.

Меморандумы были частью инициативы, возглавляемой Центром глобального взаимодействия (GEC).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в апреле 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио объявил о закрытии отдела Госдепартамента по борьбе с манипулированием иностранной информацией и вмешательством (R/FIMI), ранее известного как Глобальный центр взаимодействия (GEC).

В своем заявлении Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на то, чтобы активно цензурировать голоса американцев.

Относительно скромное федеральное ведомство тратило более 50 миллионов долларов в год.

«За последнее десятилетие американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже заключали в тюрьму только за то, что они высказывали свое мнение. Это заканчивается сегодня.

Я объявляю о закрытии Центра по борьбе с манипулированием и вмешательством иностранной информации Государственного департамента США, бывшего Global Engagement Center (GEC), который стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым они должны были служить», – подчеркнул Рубио.

Также ранее сообщалось, что прекратил работу Центр по борьбе с дезинформацией в иностранных странах, который работал при Госдепартаменте США из-за того, что ему не предусмотрели финансирования в бюджете.

Как отмечается, этот Global Engagement Center (GEC) играл «важную роль в операциях Государственного департамента и дипломатии США».

Он находил «неправильные истории» о других странах и «исправлял записи», в частности, в социальных сетях.

Хотя центр не сосредоточивался на дезинформации, нацеленной на Соединенные Штаты, его работа со связанными организациями столкнулась с критикой со стороны республиканцев в Конгрессе и Илона Маска, который в 2023 году обвинил центр в том, что он «худший представитель цензуры правительства США и манипулирования СМИ».

Автор: Наталя Мамченко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

