Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Європейські країни отримали повідомлення від Держдепартаменту США про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння щодо створення єдиного підходу до виявлення «шкідливої інформації» від іноземних урядів, які були підписані торік за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомило Financial Times.

Меморандуми були частиною ініціативи, очолюваної Центром глобальної взаємодії (GEC).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у квітні 2025 року державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття відділу Держдепартаменту з боротьби з маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням (R/FIMI), раніше відомого як Глобальний центр взаємодії (GEC).

У своїй заяві Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на те, щоб активно цензурувати голоси американців.

Відносно скромне федеральне відомство витрачало понад 50 мільйонів доларів на рік.

«За останнє десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув’язнювали лише за те, що вони висловлювали свою думку. Це закінчується сьогодні.

Я оголошую про закриття Центру боротьби з маніпулюванням і втручанням іноземної інформації Державного департаменту США, колишнього Global Engagement Center (GEC), який коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував і цензурував голоси американців, яким вони мали служити», підкреслив Рубіо.

Також раніше повідомлялося, що припинив роботу Центр боротьби з дезінформацією в іноземних країнах, який працював при Держдепартаменті США через те, що йому не передбачили фінансування у бюджеті.

Як зазначається, цей Global Engagement Center (GEC) відігравав «важливу роль в операціях Державного департаменту та дипломатії США».

Він знаходив «неправильні історії» про інші країни та «виправляв записи», зокрема, у соціальних мережах.

Хоча центр не зосереджувався на дезінформації, націленій на Сполучені Штати, його робота з пов’язаними організаціями зіткнулася з критикою з боку республіканців у Конгресі та Ілона Маска, який у 2023 році звинуватив центр у тому, що він «найгірший представник цензури уряду США і маніпулювання ЗМІ».

Автор: Наталя Мамченко

