Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Завладение вещью, оставленной или забытой ее собственником, лицом, которое знало, кому принадлежит эта вещь, и осознавало, что собственник может за ней вернуться, следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. На это указала в постановлении коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 21 августа 2025 года по делу №688/2554/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемая, находясь в магазине, тайно похитила с поверхности прилавка мобильный телефон потерпевшего, положила его в свою сумку и вышла из помещения магазина, чем нанесла имущественный ущерб на общую сумму 1676,34 грн.

Местный суд признал виновной и осудил обвиняемую по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 УК. Апелляционный суд закрыл уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с декриминализацией деяния.

В кассационной жалобе защитник указывает, что обвиняемая не имела умысла на совершение кражи, поскольку найденный на полке магазина телефон считала находкой, намеревалась вернуть собственнику за вознаграждение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с предписаниями ч. 4 ст. 339 ГК право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее потерянную вещь, не заявило о находке или предприняло попытку скрыть ее.

Завладение имуществом, которое фактически не вышло из владения собственника, а оказалось по каким-либо причинам в ненадлежащем, но известном ему месте (оставлено или забыто), лицом, которое знало кому принадлежит это имущество, имело основания полагать, где находится собственник вещи и осознавало, что он может за ней вернуться, следует расценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах осуществления расчетно-кассовых операций и других общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию «забытости» вещи ее собственником: в подобных случаях лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка, расположение вещи свидетельствуют о том, что она фактически не вышла из владения собственника, а лишь оставлена или забыта им.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой только при условиях, что:

оно выбыло из владения собственника;

местонахождение этого имущества собственнику не известно;

между потерей имущества и его находкой прошло длительное время, которое давало собственнику основания считать имущество окончательно потерянным;

лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события потери и само не совершало каких-либо активных действий, направленных на изъятие имущества из владения собственника;

отсутствует возможность выявления (идентификации) законного собственника имущества.

В то же время установленные судами предыдущих инстанций в этом уголовном производстве обстоятельства указывали на следующие факты:

пребывание объекта посягательства в известном для потерпевшего месте, а именно в помещении магазина, о чем свидетельствовало, в частности, и то, что последний вернулся в помещение и совершал активные действия, направленные на отыскание потерянного телефона непосредственно в пределах именно этого магазина, что указывает на то, что телефон, несмотря на его потерю собственником, находился в собственности потерпевшего, однако реализовать свое право на пользование, распоряжение им и т.п. он не имел возможности из-за противоправных действий конкретного лица;

реальная осведомленность обвиняемой о том, кто является собственником телефона, в частности, нахождение последней в очереди за потерпевшим, наличие в телефоне банковской карты и паспорта потерпевшего, то есть конкретного, а не вероятного лица, что давало безусловные основания обвиняемой точно идентифицировать собственника телефона и предвидеть, что он вернется за своими вещами и документами.

Кроме того, из содержания установленных судами предыдущих инстанций обстоятельств не усматривалось, что обвиняемая сообщала очевидцам о находке и совершала действия, направленные на установление собственника телефона, а положила имущество в свою сумку и вышла из помещения магазина, с этого момента получив реальную возможность распорядиться им, в связи с чем суды предыдущих инстанций пришли к выводу о наличии умысла на совершение кражи.

Автор: Наталя Мамченко

