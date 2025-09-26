Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Завладение вещью, оставленной или забытой ее собственником, лицом, которое знало, кому принадлежит эта вещь, и осознавало, что собственник может за ней вернуться, следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. На это указала в постановлении коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 21 августа 2025 года по делу №688/2554/22.
Обстоятельства дела
Обвиняемая, находясь в магазине, тайно похитила с поверхности прилавка мобильный телефон потерпевшего, положила его в свою сумку и вышла из помещения магазина, чем нанесла имущественный ущерб на общую сумму 1676,34 грн.
Местный суд признал виновной и осудил обвиняемую по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 УК. Апелляционный суд закрыл уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с декриминализацией деяния.
В кассационной жалобе защитник указывает, что обвиняемая не имела умысла на совершение кражи, поскольку найденный на полке магазина телефон считала находкой, намеревалась вернуть собственнику за вознаграждение.
Позиция Верховного Суда
Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с предписаниями ч. 4 ст. 339 ГК право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее потерянную вещь, не заявило о находке или предприняло попытку скрыть ее.
Завладение имуществом, которое фактически не вышло из владения собственника, а оказалось по каким-либо причинам в ненадлежащем, но известном ему месте (оставлено или забыто), лицом, которое знало кому принадлежит это имущество, имело основания полагать, где находится собственник вещи и осознавало, что он может за ней вернуться, следует расценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах осуществления расчетно-кассовых операций и других общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию «забытости» вещи ее собственником: в подобных случаях лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка, расположение вещи свидетельствуют о том, что она фактически не вышла из владения собственника, а лишь оставлена или забыта им.
В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой только при условиях, что:
В то же время установленные судами предыдущих инстанций в этом уголовном производстве обстоятельства указывали на следующие факты:
Кроме того, из содержания установленных судами предыдущих инстанций обстоятельств не усматривалось, что обвиняемая сообщала очевидцам о находке и совершала действия, направленные на установление собственника телефона, а положила имущество в свою сумку и вышла из помещения магазина, с этого момента получив реальную возможность распорядиться им, в связи с чем суды предыдущих инстанций пришли к выводу о наличии умысла на совершение кражи.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.