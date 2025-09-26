Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

10:06, 26 сентября 2025
Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.
Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Завладение вещью, оставленной или забытой ее собственником, лицом, которое знало, кому принадлежит эта вещь, и осознавало, что собственник может за ней вернуться, следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. На это указала в постановлении коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 21 августа 2025 года по делу №688/2554/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемая, находясь в магазине, тайно похитила с поверхности прилавка мобильный телефон потерпевшего, положила его в свою сумку и вышла из помещения магазина, чем нанесла имущественный ущерб на общую сумму 1676,34 грн.

Местный суд признал виновной и осудил обвиняемую по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 УК. Апелляционный суд закрыл уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с декриминализацией деяния.

В кассационной жалобе защитник указывает, что обвиняемая не имела умысла на совершение кражи, поскольку найденный на полке магазина телефон считала находкой, намеревалась вернуть собственнику за вознаграждение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с предписаниями ч. 4 ст. 339 ГК право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее потерянную вещь, не заявило о находке или предприняло попытку скрыть ее.

Завладение имуществом, которое фактически не вышло из владения собственника, а оказалось по каким-либо причинам в ненадлежащем, но известном ему месте (оставлено или забыто), лицом, которое знало кому принадлежит это имущество, имело основания полагать, где находится собственник вещи и осознавало, что он может за ней вернуться, следует расценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества. Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах осуществления расчетно-кассовых операций и других общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию «забытости» вещи ее собственником: в подобных случаях лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка, расположение вещи свидетельствуют о том, что она фактически не вышла из владения собственника, а лишь оставлена или забыта им.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой только при условиях, что:

  • оно выбыло из владения собственника;
  • местонахождение этого имущества собственнику не известно;
  • между потерей имущества и его находкой прошло длительное время, которое давало собственнику основания считать имущество окончательно потерянным;
  • лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события потери и само не совершало каких-либо активных действий, направленных на изъятие имущества из владения собственника;
  • отсутствует возможность выявления (идентификации) законного собственника имущества.

В то же время установленные судами предыдущих инстанций в этом уголовном производстве обстоятельства указывали на следующие факты:

  • пребывание объекта посягательства в известном для потерпевшего месте, а именно в помещении магазина, о чем свидетельствовало, в частности, и то, что последний вернулся в помещение и совершал активные действия, направленные на отыскание потерянного телефона непосредственно в пределах именно этого магазина, что указывает на то, что телефон, несмотря на его потерю собственником, находился в собственности потерпевшего, однако реализовать свое право на пользование, распоряжение им и т.п. он не имел возможности из-за противоправных действий конкретного лица;
  • реальная осведомленность обвиняемой о том, кто является собственником телефона, в частности, нахождение последней в очереди за потерпевшим, наличие в телефоне банковской карты и паспорта потерпевшего, то есть конкретного, а не вероятного лица, что давало безусловные основания обвиняемой точно идентифицировать собственника телефона и предвидеть, что он вернется за своими вещами и документами.

Кроме того, из содержания установленных судами предыдущих инстанций обстоятельств не усматривалось, что обвиняемая сообщала очевидцам о находке и совершала действия, направленные на установление собственника телефона, а положила имущество в свою сумку и вышла из помещения магазина, с этого момента получив реальную возможность распорядиться им, в связи с чем суды предыдущих инстанций пришли к выводу о наличии умысла на совершение кражи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд кража

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області