Верховный Суд высказался относительно оснований освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, который впервые совершил СЗЧ

При условии добровольного обращения в суд и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным военной службы, военнослужащий, который впервые совершил СЗЧ, может быть освобожден, в том числе Верховным Судом, от уголовной ответственности.

Военнослужащий, который впервые совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, во время действия военного положения, может быть освобожден, в том числе судом кассационной инстанции, от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 УК при условии добровольного обращения в суд с соответствующим ходатайством и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным военной службы в этой части. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 июля 2025 года по делу №183/12595/23.

Обстоятельства дела

Военнослужащий военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, в условиях военного положения самовольно, без уважительных причин оставил воинскую часть, проводил время по собственному усмотрению по месту жительства. Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и осудили по ч. 5 ст. 407 УК.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций. В соответствии с ч. 5 ст. 401 УК освободил лицо от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 407 УК, а уголовное производство закрыто согласно п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

В обоснование позиции УКС ВС указал, что в соответствии с ч. 5 ст. 401 УК (в редакции Закона от 20.08.2024 №3902-ІХ, который вступил в силу 7.09.2024) лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 УК, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом военной службы.

Осужденный, который, будучи военнослужащим, во время действия военного положения совершил преступление, определенное в ч. 5 ст. 407 УК, обратился в суд кассационной инстанции с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 этого Кодекса.

Добровольность своего обращения осужденный подтвердил в судебном заседании. По имеющимся в деле данным последний ранее не судим. Сторона защиты также подала адресованный КУС документ – письменное согласие командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным службы в указанной части.

Кроме того, в КУС поступило заявление командира воинской части с просьбой направить лицо в эту часть для прохождения военной службы и прилагаемым письменным согласием. Следовательно, в этом производстве имеется совокупность условий для освобождения лица от уголовной ответственности, определенных ч. 5 ст. 401 УК. А поэтому ходатайство осужденного о возвращении в воинскую часть для прохождения военной службы подлежит удовлетворению.

Автор: Наталя Мамченко

