Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – комитет рекомендовал законопроект

Выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении воинских уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять во втором чтении как закон законопроект 13627 относительно выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим, освобожденным из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения. Инициатором законопроекта выступила народный депутат от «Слуги народа» Анна Пуртова. Ко второму чтению законопроект «поправили», добавив норму о том, чтобы вознаграждение не могли получить те, кому сообщено о подозрении в совершении воинских уголовных правонарушений.

То есть, подозрение в неповиновении, невыполнении приказа, самовольном оставлении места службы, дезертирстве, утрате военного имущества, неосторожном уничтожении или повреждении военного имущества, разглашении сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрате документов или материалов, содержащих такие сведения, и т. п.

Также предложено, чтобы выплата дополнительного вознаграждения приостанавливалась, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

«Однако, большинство уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины совершить, находясь в плену, невозможно (например, статья 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»; статья 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; статья 110-2 «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»; статья 112 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и т. п. Уголовного кодекса Украины). Кроме того, в указанной норме отсутствуют четкие причинно-следственные связи между предложенным перечнем уголовных правонарушений и приостановлением выплаты дополнительного вознаграждения, а также механизм возобновления выплаты такого вознаграждения (речь идет о юридических основаниях и порядке). Следовательно, вышеуказанное противоречит принципу правовой определенности», – констатировали в Главном юридическом управлении парламента.

К тому же, ко второму чтению название проекта не соответствует его содержанию, поскольку им предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения не только военнослужащим, освобожденным из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения, но и тем военнослужащим, которые нуждаются в таком лечении в связи с полученной травмой (ранением, контузией, увечьем).

Также неизвестно, рассчитывали ли депутаты вместе с Минфином потребность в дополнительных средствах на выплаты.

Отметим, что к этому законопроекту более тысячи поправок подал народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. Поправки имели характер «поправочного спама», так как ими предлагалось отсрочить вступление в силу закона на 10, 11, 12... 1000 дней. С чем связаны такие поправки, из сравнительной таблицы не следует, ведь изначально депутат его поддерживал.

Итак, пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения» предлагается дополнить абзацем 9, в соответствии с которым военнослужащим, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения более 30 календарных дней, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, в связи с заболеванием, травмой (ранением, контузией, увечьем), требующими длительного стационарного лечения, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен на условиях и в порядке, установленных Кабмином.

Выплата осуществляется в течение всего периода непрерывного стационарного лечения после освобождения из плена.

Выплата дополнительного вознаграждения приостанавливается, если таким военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и/или воинских уголовных правонарушений. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение хотя бы одного из указанных уголовных правонарушений выплата дополнительного вознаграждения в размере 50 000 гривен таким военнослужащим не осуществляется.

В ч. 5 статьи 260 Устава внутренней службы ВСУ предлагается установить, что в случае если заболевание, травма (ранение, контузия, увечье) военнослужащего вызваны действиями противника, в том числе во время пребывания в плену, соответствующее расследование обстоятельств получения военнослужащим заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) не проводится.

Справка об обстоятельствах заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) составляется в течение 5 дней со дня получения военнослужащим первичного учетного медицинского документа, утвержденного Министерством обороны, а при его отсутствии – справки о пребывании в учреждении здравоохранения, и в такой же срок направляется в учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий находится на стационарном лечении, или территориальный центр комплектования и социальной поддержки в порядке, установленном Кабмином.

Автор: Наталя Мамченко

