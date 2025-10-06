В Раде опровергли сообщение Минюста о новых правилах регистрации недвижимости с 13 октября

Почему-то стандартный совет Минюста — перевести свои бумажные документы в электронный вид — восприняли как «необходимость перерегистрации прав на недвижимость».

Как известно, из года в год Минюст издает пресс-релизы, в которых просит граждан, имеющих на руках бумажные документы на недвижимость, внести данные о своих квартирах или других объектах в электронный реестр вещных прав (ГРВП). Для этого следует обратиться к государственному регистратору в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или к нотариусу, подав бумажные документы.

Это нужно сделать, в частности, тем людям, которые опасаются, что их имущество может быть уничтожено в результате боевых действий, чтобы потом лишний раз не доказывать что-то государству в судах, если, к примеру, на определенной территории уничтожены архивы БТИ.

Впрочем, на этих выходных эта новость Минюста со стандартным советом почему-то вызвала широкий резонанс в телеграм-каналах.

На это обратил внимание народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

«Десятки людей обратились с беспокойством по поводу информации, обнародованной МЮ относительно необходимости внесения информации о недвижимости в государственный реестр прав. Даже той, которая была зарегистрирована до 2013 года. И что данные о ней отсутствуют в реестре.

Уважаемые друзья. Ничего делать дополнительно не нужно!

Вся информация о принадлежащем вам имуществе, которая должна содержаться в реестре и которая зарегистрирована в реестре с 2004 по 2013 год, является действующей и действительной. Она не требует перерегистрации и дополнительной регистрации с целью подтверждения вашего права.

Это касается всей недвижимости и земли, а также объектов незавершенного строительства.

Никаких дополнительных действий, требуемых законом для подтверждения ваших прав на эту недвижимость, предпринимать не нужно.

Это касается и имущества, приобретенного до 2004 года и зарегистрированного по законодательству, действовавшему на тот момент. Ваше право собственности гарантировано государством.

Исключительно с целью, если есть предостережение, что имущество может быть уничтожено вследствие войны, если есть намерение осуществлять строительные или реконструкционные работы, есть намерение снять обременение, зарегистрированное до 2013 года, а также если вы желаете дополнительно себя защитить – можно зарегистрировать имущество в реестре прав», – объяснил Фрис.

Впрочем, впоследствии он сообщил, что появилась еще одна «фейковая» новость о том, что «с 13 октября начинают действовать новые правила регистрации недвижимости, ссылаясь на новость Минюста».

«Обращаюсь к админам телеграм-каналов – ничего не меняется с 13 октября.

Минюст выдал неправдивую и ложную информацию.

Права на недвижимость украинцев, зарегистрированные до 1.01.2013 года, являются действующими и не требуют дополнительного подтверждения согласно закону. Никаких новых правил регистрации с 13 октября не должно быть и не будет», – подчеркнул он.

Очевидно, это было интерпретацией сообщения Минюста о следующем изменении с 13 октября.

«Если недвижимое имущество расположено в Автономной Республике Крым, городе Севастополь, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях обратиться можно в любой ЦНАП или к нотариусу в пределах территории Украины. К этому перечню с 13 октября текущего года также добавляется еще и Черниговская область», – отметили в Минюсте.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», после волны публикаций в соцсетях о необходимости повторной регистрации прав собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года, в новом реестре, Министерство юстиции убрало со своего сайта предыдущую информацию и уточнило свою позицию.

Таким образом, собственникам недвижимости, право собственности на которую было зарегистрировано до 2013 года, не нужно совершать никаких дополнительных действий для подтверждения своих прав. Оцифровать свои права – это совет для граждан.

Автор: Наталя Мамченко

