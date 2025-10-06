У Раді спростували повідомлення Мін’юсту про нові правила реєстрації нерухомості з 13 жовтня

Чомусь стандартну пораду Мін’юсту – перевести свої паперові документи в електронний вигляд – сприйняли як «необхідність перереєстрації прав на нерухомість».

Як відомо, з року в рік Мін’юст видає прессрелізи, в яких просить громадян, які мають на руках паперові документи на нерухомість, внести дані про свої квартири чи інші об’єкти до електронного реєстру речових прав (ДРРП). Для цього слід звернутися до державного реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса, подавши паперові документи.

Це потрібно зробити зокрема тим людям, які мають пересторогу, що їх майно може бути знищене внаслідок бойових дій, щоб потім зайвий раз не доводити щось державі у судах, якщо, до прикладу, на певній території знищені архіви БТІ.

Втім, цими вихідними ця новина Мін’юсту зі стандартною порадою чомусь викликала широкий резонанс у телеграм-каналах.

На це звернув увагу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

«Десятки людей звернулися із занепокоєнням щодо інформації, яка була оприлюднена МЮ щодо необхідності внесення інформації про нерухомість в державний реєстр прав.

Навіть тої, яка була зареєстрована до 2013 року. І що дані про неї відсутні в реєстрі.

Шановні друзі. Нічого робити додатково не потрібно!

Вся інформація про належне вам майно, яка повинна міститися в реєстрі і яка зареєстрована в реєстрі з 2004 по 2013 є чинною та дійсною. Вона не потребує перереєстрації та додаткової реєстрації з метою підтвердження вашого права.

Це стосується всієї нерухомості та землі, а також обʼєктів незавершеного будівництва.

Жодних додаткових дій які вимагає закон для підтвердження ваших прав на цю нерухомість робити не потрібно.

Це стосується і майна набутого до 2004 року і зареєстрованого за законодавством, яке діяло на той момент. Ваше право власності гарантоване державою.

Виключно з метою, якщо є передсторога, що майно може бути знищене внаслідок війни, якщо є намір здійснювати будівельні або реконструкційні роботи, є намір зняти обтяження зареєстроване до 2013 року, а також якщо ви бажаєте додатково себе захистити – можна зареєструвати майно в реєстрі прав», пояснив Фріс.

Втім, згодом він повідомив, що з’явилася ще одна «фейкова» новина про те, що «з 13 жовтня починають діяти нові правила реєстрації нерухомості посилаючись на новину Мінюсту».

«Звертаюся до адмінів телеграм-каналів - нічого не змінюється з 13 жовтня.

Мінʼюст видав неправдиву і хибну інформацію.

Права на нерухомість українців зареєстровані до 1.01.2013 року є чинними і не потребують додаткового підтвердження згідно з законом. Ніяких нових правил реєстрації з 13 жовтня не має бути і не буде – підкреслив він.

Вочевидь, це було інтерпретацією повідомлення Мін’юсту про наступні зміни від 13 жовтня.

«Якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додається ще й Чернігівська область», зазначили у Мін’юсті.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», після хвилі публікацій у соцмережах про необхідність повторної реєстрації прав власності на нерухомість придбану до 2013 року у новину реєстрі, Міністерство юстиції прибрало зі свого сайту попередню інформацію та уточнило свою позицію.

Отже, власникам нерухомості, право власності на яку було зареєстровано до 2013 року, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій для підтвердження своїх прав. Оцифрувати свої права – це порада для громадян.

Автор: Наталя Мамченко

