Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Верховная Рада примет постановление, которое предусматривает невозможность проведения местных выборов во время войны

11:15, 7 октября 2025
В проекте постановления, которое внесли Руслан Стефанчук и Александр Корниенко, говорится о том, что проведение местных выборов во время военного положения невозможно.
Верховная Рада примет постановление, которое предусматривает невозможность проведения местных выборов во время войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент на текущей неделе рассмотрит в целом проект постановления 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов).

Соответствующую рекомендацию уже предоставил комитет по вопросам государственной власти.

Проект постановления инициировали спикер парламента Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и другие.

В постановлении предлагается:

  • признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины и введенного в связи с этим в Украине военного положения
  • подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет РФ
  • констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин
  • подтвердить, что сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные советы и сельские, поселковые, городские головы являются полномочными, кроме тех, полномочия которых досрочно прекращены в установленном законом порядке, до избрания нового состава соответствующего местного совета, сельского, поселкового, городского головы на следующих местных выборах
  • принять к сведению, что после окончания вооруженной агрессии РФ против Украины и прекращения или отмены введенного в связи с ней военного положения в Украине в порядке, установленном законом, решение о проведении местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и законами Украины
  • призвать международное сообщество сохранять единство усилий по обеспечению непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии РФ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины выборы местные выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя