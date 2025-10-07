Верховная Рада примет постановление, которое предусматривает невозможность проведения местных выборов во время войны

В проекте постановления, которое внесли Руслан Стефанчук и Александр Корниенко, говорится о том, что проведение местных выборов во время военного положения невозможно.

Парламент на текущей неделе рассмотрит в целом проект постановления 14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов).

Соответствующую рекомендацию уже предоставил комитет по вопросам государственной власти.

Проект постановления инициировали спикер парламента Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и другие.

В постановлении предлагается:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины и введенного в связи с этим в Украине военного положения

подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет РФ

констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин

подтвердить, что сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные советы и сельские, поселковые, городские головы являются полномочными, кроме тех, полномочия которых досрочно прекращены в установленном законом порядке, до избрания нового состава соответствующего местного совета, сельского, поселкового, городского головы на следующих местных выборах

принять к сведению, что после окончания вооруженной агрессии РФ против Украины и прекращения или отмены введенного в связи с ней военного положения в Украине в порядке, установленном законом, решение о проведении местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и законами Украины

призвать международное сообщество сохранять единство усилий по обеспечению непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии РФ.

Автор: Наталя Мамченко

