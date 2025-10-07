Практика судів
Верховна Рада ухвалить постанову, яка передбачає неможливість проведення місцевих виборів під час війни

11:15, 7 жовтня 2025
У проекті постанови, яку внесли Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко, йдеться про те, що проведення місцевих виборів під час воєнного стану неможливе.
Парламент на поточному тижні розгляне в цілому проект постанови 14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів).

Відповідну рекомендацію вже надав комітет з питань державної влади.

Проект постанови ініціювали спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко та інші.

У постанові пропонується:

  • визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану
  • наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе РФ
  • констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад
  • підтвердити, що сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах
  • взяти до відома, що після закінчення збройної агресії РФ проти України та припинення чи скасування введеного у зв’язку з нею воєнного стану в Україні в порядку, встановленому законом, рішення про проведення місцевих виборів буде прийнято відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та законів України
  • закликати міжнародне співтовариство зберігати єдність зусиль із забезпечення безперервності функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії РФ.

Автор: Наталя Мамченко

