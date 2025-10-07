Верховна Рада ухвалить постанову, яка передбачає неможливість проведення місцевих виборів під час війни

У проекті постанови, яку внесли Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко, йдеться про те, що проведення місцевих виборів під час воєнного стану неможливе.

Парламент на поточному тижні розгляне в цілому проект постанови 14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів).

Відповідну рекомендацію вже надав комітет з питань державної влади.

Проект постанови ініціювали спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко та інші.

У постанові пропонується:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України та запровадженого у зв’язку з цим в Україні воєнного стану

наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе РФ

констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад

підтвердити, що сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку, до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах

взяти до відома, що після закінчення збройної агресії РФ проти України та припинення чи скасування введеного у зв’язку з нею воєнного стану в Україні в порядку, встановленому законом, рішення про проведення місцевих виборів буде прийнято відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та законів України

закликати міжнародне співтовариство зберігати єдність зусиль із забезпечення безперервності функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії РФ.

Автор: Наталя Мамченко

