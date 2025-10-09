Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Утром 9 октября НАБУ сообщило о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов США. НАБУ указало, что «средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ».

Хотя в официальной информации НАБУ речь идет только об одном прокуроре ОГП, как выяснилось впоследствии, детективы НАБУ проводили обыски у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Целью следственных действий НАБУ могло быть изъятие мобильного телефона у другого прокурора – Ивана Саенко, о котором Бюро в релизе не упоминает, но именно он входил в группу прокуроров по делу руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору, считают в Офисе Генпрокурора.

Этот прокурор на данный момент не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследуют НАБУ и САП, а его роль, действия и возможная причастность к коррупционным правонарушениям в постановлении ВАКС на обыск не конкретизированы.

Однако утром 9 октября по месту его проживания и на рабочем месте был проведен обыск, который, по данным ОГП, завершился безрезультатно — не обнаружено никаких вещественных доказательств, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к какому-либо преступлению.

В то же время у прокурора изъят мобильный телефон, что содержит риски доступа к информации в производстве относительно Магамедрасулова.

«По странному стечению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения относительно их объективности. В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП», отметили в ОГП.

По мнению ОГП, это может свидетельствовать о попытках дискредитации прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в производстве в отношении Магамедрасулова, и создания соответствующего информационного фона.

«Очевидно, что проведение обыска у прокурора, который работал над делом должностного лица НАБУ, и изъятие у него мобильного телефона несут риски доступа к информации, которая может быть важной доказательной базой в этом производстве. Следовательно, это ставит под вопрос беспристрастность и истинные мотивы таких процессуальных действий», подчеркнули в ОГП.

«Судебно-юридическая газета» пообщалась с прокурором Офиса Генпрокурора Иваном Саенко относительно оснований обыска и обстоятельств изъятия у него телефона.

– Как проводился обыск и как детективы НАБУ объяснили основания для его проведения именно у Вас?

– Обыск начался приблизительно в 7 утра в моей квартире. После ознакомления с постановлением ВАКС я задал следователю вопрос относительно моей причастности к тем обстоятельствам, которые изложены в определении. Ведь в этом постановлении лишь одним предложением было указано, среди другой фабулы, в самом конце – о том, что к указанным обстоятельствам могу быть причастен я. На мой вопрос, в чем именно заключалась моя роль, детективы не смогли дать ответ. Было понятно, что у них не было ответа на этот вопрос.

Таким образом, четкого ответа на этот вопрос я не получил. Они указали, что у них есть «какие-то данные».

Во время проведения обыска они осмотрели все, что находилось в квартире – вещи, предметы, документы. Каких-либо запрещенных предметов, изъятых из оборота, предметов, которые бы касались указанного уголовного производства, в рамках которого был проведен обыск, изъято не было. Тем более, при себе следователи имели распечатанные протоколы, пометки денежных средств, и даже те средства в небольшом объеме, которые находились дома, все были проверены, и не найдены те предметы и вещи, которые должны были найти.

Изъят был только мой личный мобильный телефон.

– Относительно этого телефона – какая именно была цель его изъятия?

– Хочу подчеркнуть, что никакого отношения к делу, которое было основанием для проведения обыска, я никогда не имел, и в описанных НАБУ обстоятельствах участия не принимал. По моему мнению, непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия телефона с целью снятия с него информации.

Детективы НАБУ понимали, что я входил в группу прокуроров по ряду резонансных уголовных производств в отношении сотрудников НАБУ, в частности по делу Руслана Магамедрасулова. Поэтому считаю, что непосредственная необходимость в изъятии мобильного телефона касалась рабочих обстоятельств и информации, которая может быть связана с расследованием именно этого уголовного производства в отношении других работников НАБУ.

– Каким образом, на Ваш взгляд, может быть использована информация с телефона?

– Я считаю, что они имели целью использование этой информации для дальнейшего препятствования деятельности других прокуроров, следователей и других лиц, которые привлечены к проведению досудебного расследования и процессуального руководства в указанном деле.

Отметим, что относительно другого прокурора, которого, собственно, и упоминает в своем релизе НАБУ, в постановлении ВАКС указано, что один из работников ОГП, не в рамках исполнения служебных или процессуальных обязанностей, якобы мог быть посредником при передаче взятки 3,5 млн долларов судьям ВАКС. В то же время, по имеющейся у ОГП информации, этот прокурор не имел никакого отношения к расследованию уголовного производства, которое якобы должны были закрыть за неправомерную выгоду. Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в нем.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что не поддерживают никаких форм политизации уголовного преследования или «охоты на ведьм», и остаются заинтересованными в объективном установлении истины. Поэтому там ожидают официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП.

«Это необходимо для проведения внутренней проверки. В случае подтверждения обоснованных подозрений и наличия надлежащей доказательной базы, будут приняты все предусмотренные законом меры» – подчеркнули в ОГП.

