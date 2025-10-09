Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Зранку 9 жовтня НАБУ повідомило про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. НАБУ вказало, що «кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ».

Хоча в офіційній інформації НАБУ йдеться лише про одного прокурора ОГП, як з’ясувалося згодом, детективи НАБУ проводили обшуки у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Метою слідчих дій НАБУ могло бути вилучення мобільного телефону в іншого прокурора – Івана Саєнка, про якого Бюро у релізі не згадує, але саме він входив до групи прокурорів у справі керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору, вважають в Офісі Генпрокурора.

Цей прокурор наразі не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ та САП, а його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі ВАКС на обшук не конкретизовані.

Проте вранці 9 жовтня за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який, за даними ОГП, завершився безрезультатно — не виявлено жодних речових доказів, що могли б свідчити про його причетність до будь-якого злочину.

Водночас у прокурора вилучено мобільний телефон, що містить ризики доступу до інформації у провадженні щодо Магамедрасулова.

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП», зазначили в ОГП.

На думу ОГП, це може свідчити про спроби дискредитації прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні стосовно Магамедрасулова, та створення відповідного інформаційного фону.

«Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні. Відтак, це ставить під питання неупередженість і справжні мотиви таких процесуальних дій», підкреслили в ОГП.

«Судово-юридична газета» поспілкувалася з прокурором Офісу Генпрокурора Іваном Саєнком стосовно підстав обшуку та обставин вилучення у нього телефону.

– Як проводився обшук та як детективи НАБУ пояснили підстави для його проведення саме у Вас?

– Обшук почався приблизно о 7 ранку в моїй квартирі. Після ознайомлення з ухвалою ВАКС я поставив слідчому питання стосовно моєї причетності до тих обставин, які викладені в ухвалі. Адже в цій ухвалі лише одним реченням було зазначено, серед іншої фабули, у самому кінці – про те, що до зазначених обставин можу бути причетний я. На моє питання, в чому саме полягала моя роль, детективи не змогли надати відповідь. Було зрозуміло, що в них не було відповіді на це питання.

Отже, чіткої відповіді на це питання я не отримав. Вони зазначили, що у них є «якісь дані».

Під час проведення обшуку вони оглянули все, що знаходилося у квартирі – речі, предмети, документи. Будь-яких заборонених предметів, вилучених з обігу, предметів, які б стосувалися вказаного кримінального провадження, в рамках якого був проведений обшук, вилучено не було. Тим паче, при собі слідчі мали роздруковані протоколи, помітки грошових засобів, і навіть ті кошти в невеликому об’ємі, які знаходилися вдома, всі були перевірені, і не відшукані ті предмети і речі, які мали відшукати.

Вилучено було лише мій особистий мобільний телефон.

– Стосовно цього телефону – яка саме була мета його вилучення?

– Хочу підкреслити, що жодного стосунку до справи, яка була підставою для проведення обшуку, я ніколи не мав, і в описаних НАБУ обставинах участі не брав. На мою думку, безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення телефону з метою зняття з нього інформації.

Детективи НАБУ розуміли, що я входив до групи прокурорів у низці резонансних кримінальних проваджень стосовно співробітників НАБУ, зокрема у справі Руслана Магамедрасулова. Тому вважаю, що безпосередня необхідність у вилученні мобільного телефону стосувалася робочих обставин та інформації, яка може бути пов’язана з розслідуванням саме цього кримінального провадження щодо інших працівників НАБУ.

– Яким чином, на Ваш погляд, може бути використана інформація з телефону?

– Я вважаю, що вони мали на меті використання цієї інформації задля подальшого перешкоджання діяльності інших прокурорів, слідчих та інших осіб, які залучені до проведення досудового розслідування та процесуального керівництва у вказаній справі.

Відмітимо, що стосовно іншого прокурора, якого, власне, й згадує у своєму релізі НАБУ, в ухвалі ВАКС зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі хабаря 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Водночас, за наявною у ОГП інформацією, цей прокурор не мав жодного стосунку до розслідування кримінального провадження, яке начебто мали закрити за неправомірну вигоду. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній.

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що не підтримують жодних форм політизації кримінального переслідування чи «полювання на відьом», і залишаються зацікавленими в об’єктивному встановленні істини. Тому там очікують на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП.

«Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи» – підкреслили в ОГП.

Автор: Наталя Мамченко

