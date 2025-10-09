Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

19:03, 9 жовтня 2025
«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зранку 9 жовтня НАБУ повідомило про викриття прокурора Офісу Генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США. НАБУ вказало, що «кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям ВАКС за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ».

Хоча в офіційній інформації НАБУ йдеться лише про одного прокурора ОГП, як з’ясувалося згодом, детективи НАБУ проводили обшуки у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Метою слідчих дій НАБУ могло бути вилучення мобільного телефону в іншого прокурора – Івана Саєнка, про якого Бюро у релізі не згадує, але саме він входив до групи прокурорів у справі керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який підозрюється у пособництві державі-агресору, вважають в Офісі Генпрокурора.

Цей прокурор наразі не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ та САП, а його роль, дії та можлива причетність до корупційних правопорушень в ухвалі ВАКС на обшук не конкретизовані.

Проте вранці 9 жовтня за місцем його проживання та на робочому місці було проведено обшук, який, за даними ОГП, завершився безрезультатно — не виявлено жодних речових доказів, що могли б свідчити про його причетність до будь-якого злочину.

Водночас у прокурора вилучено мобільний телефон, що містить ризики доступу до інформації у провадженні щодо Магамедрасулова.

«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності. У цьому контексті вбачається ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів з боку детективів НАБУ та прокурорів САП», зазначили в ОГП.

На думу ОГП, це може свідчити про спроби дискредитації прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні стосовно Магамедрасулова, та створення відповідного інформаційного фону.

«Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні. Відтак, це ставить під питання неупередженість і справжні мотиви таких процесуальних дій», підкреслили в ОГП.

«Судово-юридична газета» поспілкувалася з прокурором Офісу Генпрокурора Іваном Саєнком стосовно підстав обшуку та обставин вилучення у нього телефону.

– Як проводився обшук та як детективи НАБУ пояснили підстави для його проведення саме у Вас?

– Обшук почався приблизно о 7 ранку в моїй квартирі. Після ознайомлення з ухвалою ВАКС я поставив слідчому питання стосовно моєї причетності до тих обставин, які викладені в ухвалі. Адже в цій ухвалі лише одним реченням було зазначено, серед іншої фабули, у самому кінці – про те, що до зазначених обставин можу бути причетний я. На моє питання, в чому саме полягала моя роль, детективи не змогли надати відповідь. Було зрозуміло, що в них не було відповіді на це питання.

Отже, чіткої відповіді на це питання я не отримав. Вони зазначили, що у них є «якісь дані».

Під час проведення обшуку вони оглянули все, що знаходилося у квартирі – речі, предмети, документи. Будь-яких заборонених предметів, вилучених з обігу, предметів, які б стосувалися вказаного кримінального провадження, в рамках якого був проведений обшук, вилучено не було. Тим паче, при собі слідчі мали роздруковані протоколи, помітки грошових засобів, і навіть ті кошти в невеликому об’ємі, які знаходилися вдома, всі були перевірені, і не відшукані ті предмети і речі, які мали відшукати.

Вилучено було лише мій особистий мобільний телефон.

Стосовно цього телефону – яка саме була мета його вилучення?

– Хочу підкреслити, що жодного стосунку до справи, яка була підставою для проведення обшуку, я ніколи не мав, і в описаних НАБУ обставинах участі не брав. На мою думку, безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення телефону з метою зняття з нього інформації.

Детективи НАБУ розуміли, що я входив до групи прокурорів у низці резонансних кримінальних проваджень стосовно співробітників НАБУ, зокрема у справі Руслана Магамедрасулова. Тому вважаю, що безпосередня необхідність у вилученні мобільного телефону стосувалася робочих обставин та інформації, яка може бути пов’язана з розслідуванням саме цього кримінального провадження щодо інших працівників НАБУ.

– Яким чином, на Ваш погляд, може бути використана інформація з телефону?

– Я вважаю, що вони мали на меті використання цієї інформації задля подальшого перешкоджання діяльності інших прокурорів, слідчих та інших осіб, які залучені до проведення досудового розслідування та процесуального керівництва у вказаній справі.

***

Відмітимо, що стосовно іншого прокурора, якого, власне, й згадує у своєму релізі НАБУ, в ухвалі ВАКС зазначено, що один із працівників ОГП, не в рамках виконання службових чи процесуальних обовʼязків, нібито міг бути посередником при передачі хабаря 3,5 млн доларів суддям ВАКС. Водночас, за наявною у ОГП інформацією, цей прокурор не мав жодного стосунку до розслідування кримінального провадження, яке начебто мали закрити за неправомірну вигоду. Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній.

В Офісі Генпрокурора підкреслили, що не підтримують жодних форм політизації кримінального переслідування чи «полювання на відьом», і залишаються зацікавленими в об’єктивному встановленні істини. Тому там очікують на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП.

«Це необхідно для проведення внутрішньої перевірки. У разі підтвердження обґрунтованих підозр та наявності належної доказової бази, будуть вжиті всі передбачені законом заходи» – підкреслили в ОГП.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ ОГП ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області