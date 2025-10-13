Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Верховная Рада 8 октября 2025 года провалила голосование за четырех кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады.

Подобного «пролета» претендентов на должности судей КСУ, да еще и в День юриста, в стенах Верховной Рады еще не происходило никогда.

Хотя главной причиной неудачного голосования за кандидатов на должности судей КСУ стало отсутствие политической воли для назначения судей КСУ, однако, похоже, что для такого финала конкурса на должности судей КСУ, объявленного еще летом 2024 года, были и другие причины.

Проблема № 1 – «Калибр» кандидатов на должности судей КСУ

При всем уважении ко всем 4 кандидатам на должности судей КСУ по квоте парламента, они вряд ли «дотягивали» до уровня судей Конституционного Суда.

Так, Верховной Раде предлагалось избрать судей КСУ из:

государственного должностного лица среднего звена

главного научного консультанта Исследовательской службы Верховной Рады

прокурора Офиса Генерального прокурора

общественной экспертки, которая также является советницей председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Традиционно на должности судей КСУ Президент, Верховная Рада и Съезд судей назначают либо известных ученых-правоведов, либо судей с большим стажем осуществления правосудия. Нередко, впрочем, происходят и «политические» назначения, однако даже в таких случаях лица, назначенные на должности судей КСУ, как правило, достаточно известны в сфере ученых-правоведов или в судейском сообществе.

К примеру, действующий состав КСУ представлен 8 выходцами из научного сообщества и 4 представителями судейского сообщества. Единственное исключение – назначение Президентом в июне 2025 года на должность судьи КСУ представителя проектов ОБСЕ в Украине Александра Водянникова. Однако в этом случае общеизвестен тот факт, что Александр Водянников годами занимался вопросами верховенства права и конституционного судопроизводства в Украине, поскольку руководил соответствующими проектами ОБСЕ.

Проблема № 2. «Двойные» кандидаты от разных субъектов назначения

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», проблема конкурсов на должности судей КСУ состоит в том, что их участники могут одновременно претендовать на должности судей КСУ сразу от всех субъектов формирования Суда.

При определенных обстоятельствах, для конкретного субъекта формирования КСУ, это ограничивает возможность назначения судей по своей квоте.

По итогам конкурсов 2024-2025 годов рекомендации для назначения в Суд как по квоте Верховной Рады, так и по квоте Президента, получили представитель ОБСЕ Александр Водянников и ученый Юрий Барабаш, которые одновременно принимали участие в обоих конкурсах.

В июне и сентябре Александр Водянников и Юрий Барабаш указами Президента были назначены на должности судей КСУ.

Соответственно, выбор для Верховной Рады сузился, а оставшиеся в списке претендентов кандидаты, как теперь понятно, не имели поддержки большинства парламента.

Проблема №3. «Противоречивость» кандидатов на должности судей КСУ

Сформированный СГЭ по итогам конкурса рейтинговый список кандидатов на должности судей КСУ от парламента выглядел следующим образом:

Барабаш Юрий Григорьевич – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук (кандидат получил от членов СГЭ 6 голосов «за»).

Тропин Захар Владимирович – директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции (5 голосов «за»).

Водянников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник (верховенство права и права человека) Программы поддержки ОБСЕ для Украины (4 голоса «за»).

Клименко Оксана Михайловна – главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады (4 голоса «за»).

Кириченко Юлия Николаевна – член правления ОО "Центр политико-правовых реформ" (3 голоса "за").

Цымбалистый Тарас Олегович – прокурор Офиса Генерального прокурора (3 голоса «за»).

Своеобразным «фаворитом» голосования на должность судьи КСУ накануне 8 октября считалась член правления общественной организации «Центр политико-правовых реформ», советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука Юлия Кириченко.

Вместе с тем, как у Совещательной группы экспертов, так и у народных депутатов – членов Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, к кандидатке возникали вопросы.

Юлия Кириченко дважды участвовала в конкурсах на должности судей КСУ. При этом во время первого конкурса СГЭ, по итогам собеседования, признала ее не соответствующей должности судьи КСУ.

Во время другого конкурса, уже через несколько месяцев, СГЭ пересмотрела свой вывод. Однако, хотя и результат был в пользу Юлии Кириченко, он оказался крайне противоречивым – голоса членов СГЭ распределились поровну, то есть 3 голоса «за» и 3 голоса «против».

Юлию Кириченко тогда поддержали председатель СГЭ Оксана Васильченко и два иностранных эксперта из трех – Анна Сухоцкая (Польша) и Морин О'Коннор (США). Поскольку иностранные эксперты имеют право «контролирующего голоса», то именно иностранцы дали возможность попасть Юлии Кириченко в список кандидатов, рекомендованных для назначения на должности судей КСУ.

Во время собеседования с членами Комитета по вопросам правовой политики 3 октября 2025 года Юлия Кириченко хотя и получила рекомендацию от Комитета, однако несколько удивила народных депутатов своим мировоззрением.

Так, рассказывая об отсутствии хотя бы учёной степени кандидата юридических наук, Юлия Кириченко рассказала, что научные степени она решила не получать «из-за критического отношения к традиционной науке».

А отношение к научной деятельности в целом она объяснила следующим образом.

«Наука – это творчество. Если есть квалификация, наукой можно заниматься даже в гараже. Я занималась наукой ради развития демократии. Научной степени у меня нет, и я никогда не хотела ее получить», – рассказала Юлия Кириченко.

Как проходило голосование за кандидатов на должности судей КСУ

Голосование за кандидатов на должности судей Конституционного суда происходило несколько сумбурно.

Народные депутаты, прежде всего от фракции "Слуга народа", в своих речах с парламентской трибуны единодушно заявляли о необходимости назначить судей КСУ по квоте парламента.

«Конституционный Суд – очень важный орган в системе государственной власти Украины. Он должен давать оценку соответствию законов и других нормативно правовых актов Конституции. Не менее важен вопрос и толкования Конституции Украины. Мы очень долго ждем решений КСУ», – в частности, отметил народный депутат Федор Вениславский.

Однако не обошлось и без уже традиционной критики Совещательной группы экспертов, которую народные депутаты в очередной раз обвинили в нежелании общаться с Верховной Радой.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего», – отметил Федор Вениславский.

А председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов даже пообещал Совещательной группе экспертов определенные «проблемы».

«Цель Совещательной группы экспертов – содействие субъектам назначения в определении моральных качеств кандидатов и их профессионального уровня. Однако должной коммуникации с Комитетом у СГЭ не было. По мнению Комитета, необходимы законодательные изменения относительно СГЭ, которые нами будут представлены парламенту», – сообщил Денис Маслов.

Сами же претенденты на должности судей КСУ во время своих выступлений перед парламентариями всячески пытались избегать ответов на не совсем удобные вопросы (например, соответствует ли Конституции запрет мужчинам 23-60 лет выезжать за границу во время действия военного положения или законно ли сейчас Владимир Зеленский занимает должность президента Украины). Фактическое нежелание кандидатов в судьи КСУ отвечать на подобные вопросы понравилось не всем народным депутатам.

В итоге ни одного судьи КСУ Верховной Раде 8 октября назначить так и не удалось.

Ближе всего к успеху был представитель Минюста Захар Тропин – он получил 224 голоса народных депутатов «за» при минимально необходимых 226 голосах.

Кандидата активно поддержала фракция «Слуга народа» (178 голосов «за»), депутатские группы «За будущее», «Восстановление Украины» и «Доверие». Однако другие фракции, группы и внефракционные депутаты в подавляющем большинстве либо воздержались от голосования, либо вообще отсутствовали в сессионном зале.

Представительницу Исследовательской службы Верховной Рады Оксану Клименко поддержало уже меньшинство народных депутатов – всего 93 голоса «за».

Представительница общественности Юлия Кириченко получила всего 126 голосов «за». Большинство голосов – 93, предоставила ей фракция «Слуга народа». Также кандидатку поддержали фракция «Европейская солидарность», депутатская группа «За будущее» и часть фракции «Голос».

Интересно, что, несмотря на явный конфликт интересов, за собственную советницу проголосовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Последний кандидат, Тарас Цымбалистый, шансов на успех уже не имел – его поддержали только 74 депутата, преимущественно из фракции «Слуга народа».

При этом следует отметить позицию народных депутатов – членов Комитета правовой политики. В подавляющем большинстве народные депутаты из профильного Комитета голосовали за назначение в состав КСУ всех четырех кандидатов.

Что дальше

Учитывая результаты голосования, уже 13 октября Комитет ВРУ по вопросам правовой политике планирует объявить новый конкурсный отбор на две должности судей КСУ по квоте парламента.

Впрочем, по оценкам нардепов, новый конкурсный отбор растянется по меньшей мере на полгода.

Автор: Вячеслав Хрипун

