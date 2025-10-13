Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

14:31, 13 октября 2025
Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.
Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Китайские рынки продемонстрировали удивительную устойчивость на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем – индекс CSI 300 в понедельник, 13 октября, снизился всего на 0,5%. Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов воздействия перед заключением возможной сделки, а сигналы администрации Дональда Трампа о том, что она открыта для переговоров с Пекином, сохраняют оптимизм инвесторов.

Китайские рынки продемонстрировали удивительную устойчивость перед лицом эскалации торговой напряженности, подчеркнув, что инвесторы привыкли к взаимным нападкам между Вашингтоном и Пекином.

В то время как президент Дональд Трамп ввел дополнительные 100%-ные пошлины на китайские товары — дежавю апрельских угроз, которые повергли рынки в шок, — индекс CSI 300 для акций местных компаний в понедельник снизился всего на 0,5%. Резкий рост во второй половине дня указал на активную покупку акций инвесторами на спаде.

Как отмечает издание, эти шаги указывают на то, что инвесторы рассматривают возобновление напряженности как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения. Этот урок был усвоен во время апрельских потрясений, когда за историческим крахом последовал устойчивый рост. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживали сигналы администрации Трампа, поступившие в минувшие выходные о ее готовности к переговорам с Пекином.

Энтузиазм по поводу достижений Китая в области искусственного интеллекта и растущей мощи китайских производителей микросхем помог компенсировать сохраняющиеся геополитические опасения. Акции технологических гигантов, таких как Alibaba Group Holding Ltd. и производитель микросхем Hua Hong Semiconductor Ltd., выросли более чем вдвое с начала года по состоянию на пятницу.

«Быстрая деэскалация в апреле означала, что на этот раз инвесторов, скорее всего, будет больше, если они будут «ловить рыбу на дне», — написал в своей заметке Джеймс Ван, руководитель отдела стратегических исследований акций Китая в UBS.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Существует угроза блокирования счетов КСУ – в Конституционном Суде предупредили, что проект бюджета-2026 не покрывает расходы на выполнение решений судов

В проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено 7,3 млн грн на выполнение решений судов по делу экс-судьи КСУ Александра Касминина, которого в свое время уволил своим указом Президент Владимир Зеленский.

Член Комитета по нацбезопасности Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК – в частности, касательно содержания в ТЦК без средств связи

Каких реформ не хватает ТЦК и СП – член Комитета ВР по нацбезопасности решил собрать отзывы о работе ТЦК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду