Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Китайские рынки продемонстрировали удивительную устойчивость на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем – индекс CSI 300 в понедельник, 13 октября, снизился всего на 0,5%. Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов воздействия перед заключением возможной сделки, а сигналы администрации Дональда Трампа о том, что она открыта для переговоров с Пекином, сохраняют оптимизм инвесторов.

Китайские рынки продемонстрировали удивительную устойчивость перед лицом эскалации торговой напряженности, подчеркнув, что инвесторы привыкли к взаимным нападкам между Вашингтоном и Пекином.

В то время как президент Дональд Трамп ввел дополнительные 100%-ные пошлины на китайские товары — дежавю апрельских угроз, которые повергли рынки в шок, — индекс CSI 300 для акций местных компаний в понедельник снизился всего на 0,5%. Резкий рост во второй половине дня указал на активную покупку акций инвесторами на спаде.

Как отмечает издание, эти шаги указывают на то, что инвесторы рассматривают возобновление напряженности как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения. Этот урок был усвоен во время апрельских потрясений, когда за историческим крахом последовал устойчивый рост. Кроме того, оптимизм инвесторов поддерживали сигналы администрации Трампа, поступившие в минувшие выходные о ее готовности к переговорам с Пекином.

Энтузиазм по поводу достижений Китая в области искусственного интеллекта и растущей мощи китайских производителей микросхем помог компенсировать сохраняющиеся геополитические опасения. Акции технологических гигантов, таких как Alibaba Group Holding Ltd. и производитель микросхем Hua Hong Semiconductor Ltd., выросли более чем вдвое с начала года по состоянию на пятницу.

«Быстрая деэскалация в апреле означала, что на этот раз инвесторов, скорее всего, будет больше, если они будут «ловить рыбу на дне», — написал в своей заметке Джеймс Ван, руководитель отдела стратегических исследований акций Китая в UBS.

