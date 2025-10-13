Практика судів
Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

14:31, 13 жовтня 2025
Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.
Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg
Китайські ринки продемонстрували дивовижну стійкість на тлі загострення торгівельної напруженості між США та Китаєм – індекс CSI 300 у понеділок, 13 жовтня, знизився лише на 0,5%. Про це пише Bloomberg.

Інвестори розглядають відновлення напруженості як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів впливу перед укладенням можливої угоди, а сигнали адміністрації Дональда Трампа про те, що вона відкрита для переговорів з Пекіном, зберігають оптимізм інвесторів.

Китайські ринки продемонстрували дивовижну стійкість перед обличчям ескалації торгівельної напруженості, підкресливши, що інвестори звикли до взаємних нападів між Вашингтоном і Пекіном.

У той час як президент Дональд Трамп запровадив додаткові 100%-ві мита на китайські товари — дежавю квітневих погроз, які шокували ринки, — індекс CSI 300 для акцій місцевих компаній у понеділок знизився лише на 0,5%. Різке зростання у другій половині дня вказало на активну купівлю акцій інвесторами на спаді.

Як зазначає видання, ці кроки вказують на те, що інвестори розглядають відновлення напруженості як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди. Цей урок було засвоєно під час квітневих потрясінь, коли за історичним крахом послідувало стійке зростання. Крім того, оптимізм інвесторів підтримували сигнали адміністрації Трампа, що надійшли минулими вихідними, про її готовність до переговорів з Пекіном.

Ентузіазм з приводу досягнень Китаю в галузі штучного інтелекту та зростаючої потужності китайських виробників мікросхем допоміг компенсувати геополітичні побоювання, що зберігаються. Акції технологічних гігантів, таких як Alibaba Group Holding Ltd. та виробник мікросхем Hua Hong Semiconductor Ltd., зросли більш ніж удвічі з початку року станом на п'ятницю.

«Швидка деескалація у квітні означала, що цього разу інвесторів, швидше за все, буде більше, якщо вони будуть «ловити рибу на дні», — написав у своїй замітці Джеймс Ван, керівник відділу стратегічних досліджень акцій Китаю в UBS.

Автор: Наталя Мамченко

