Доверие к БЭБ составляет около 5%: директор БЭБ Александр Цивинский поручил сформировать план укрепления коммуникации с обществом

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел совещание, которое было посвящено низкому уровню доверия к БЭБ.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет разрабатывать план повышения доверия граждан к своей деятельности. Об этом рассказал директор БЭБ Александр Цивинский по результатам оперативного совещания.

Так, он довел до коллектива центрального аппарата и территориальных управлений результаты исследования уровня доверия к государственным институтам.

«Доверие общества — это главный показатель результативности любой государственной структуры. Если уровень доверия неудовлетворительный — это сигнал о неэффективной работе или недостаточной коммуникации. Наша задача — изменить эту ситуацию», — подчеркнул руководитель Бюро.

Дело в том, что на прошлой неделе в СМИ были обнародованы результаты социологического исследования, согласно которым показатель доверия к БЭБ составляет около 5%, что является одним из самых низких среди государственных органов.

«Данные, обнародованные недавно в медиа, свидетельствуют, что уровень доверия к Бюро экономической безопасности является одним из самых низких среди правоохранительных органов. Сегодня я довел эти результаты до центрального аппарата и территориальных управлений. В течение недели каждое подразделение должно сформировать конкретные шаги для повышения результативности работы и укрепления коммуникации с обществом», – отметил Александр Цивинский.

Напомним, ранее он рассказал медиа, что без надлежащего финансирования и достойных заработных плат БЭБ будет достаточно сложно выполнить поставленные задачи, в том числе, по перезагрузке и набору профессиональных аналитиков.

Автор: Наталя Мамченко

