Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

18:44, 13 жовтня 2025
Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.
Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде розробляти план підвищення довіри громадян до своєї діяльності. Про це розповів директор БЕБ Олександр Цивінський за результатами оперативної наради.

Так, він довів до колективу центрального апарату та територіальних управлінь результати дослідження щодо рівня довіри до державних інституцій.

«Довіра суспільства — це головний показник результативності будь-якої державної структури. Якщо рівень довіри незадовільний — це сигнал про неефективну роботу або недостатню комунікацію. Наше завдання — змінити цю ситуацію», — наголосив керівник Бюро.

Справа у тому, що минулого тижня у ЗМІ було оприлюднено результати соціологічного дослідження, згідно з якими показник довіри до БЕБ становить близько 5%, що є одним із найнижчих серед державних органів.

«Дані, оприлюднені нещодавно у медіа свідчать, що рівень довіри до Бюро економічної безпеки є одним з найнижчих серед правоохоронних органів. Сьогодні я довів ці результати до центрального апарату та територіальних управлінь. Протягом тижня кожен підрозділ має сформувати конкретні кроки для підвищення результативності роботи і зміцнення комунікації з суспільством», зазначив Олександр Цивінський.

Нагадаємо, раніше він розповів медіа, що без належного фінансування та гідних заробітних плат БЕБ буде достатньо складно виконати поставлені завдання, у тому числі, щодо перезавантаження та набору фахових аналітиків. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду