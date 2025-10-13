Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде розробляти план підвищення довіри громадян до своєї діяльності. Про це розповів директор БЕБ Олександр Цивінський за результатами оперативної наради.

Так, він довів до колективу центрального апарату та територіальних управлінь результати дослідження щодо рівня довіри до державних інституцій.

«Довіра суспільства — це головний показник результативності будь-якої державної структури. Якщо рівень довіри незадовільний — це сигнал про неефективну роботу або недостатню комунікацію. Наше завдання — змінити цю ситуацію», — наголосив керівник Бюро.

Справа у тому, що минулого тижня у ЗМІ було оприлюднено результати соціологічного дослідження, згідно з якими показник довіри до БЕБ становить близько 5%, що є одним із найнижчих серед державних органів.

«Дані, оприлюднені нещодавно у медіа свідчать, що рівень довіри до Бюро економічної безпеки є одним з найнижчих серед правоохоронних органів. Сьогодні я довів ці результати до центрального апарату та територіальних управлінь. Протягом тижня кожен підрозділ має сформувати конкретні кроки для підвищення результативності роботи і зміцнення комунікації з суспільством», зазначив Олександр Цивінський.

Нагадаємо, раніше він розповів медіа, що без належного фінансування та гідних заробітних плат БЕБ буде достатньо складно виконати поставлені завдання, у тому числі, щодо перезавантаження та набору фахових аналітиків.

Автор: Наталя Мамченко

