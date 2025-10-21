Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры

13:26, 21 октября 2025
Татьяна Бережная официально станет вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики – министром культуры Украины.
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты приняли постановление 14123 о назначении Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – Министра культуры Украины.

Татьяна Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. С 2011 года работала в адвокатском объединении «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры». В 2017 году получила свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью.

Получила ряд отличий за свою профессиональную деятельность.

В 2025 году – Генеральный комиссар от Украины на ЭКСПО 2025 в Осаке, Япония. Ответственна за представление Украины и реализацию национального павильона.

Распоряжением Кабмина от 17 июня 2022 года была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины.

В июле 2025 года Бережная была назначена на должность заместителя Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. А распоряжением Кабмина от 28 июля 2025 года стала временно исполняющей обязанности Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Апелляционные административные и хозяйственные суды получат еще трех судей – известны фамилии

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС после перерыва.

Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник

Ранее ВАКС закрыл дело в отношении народного депутата Анны Колесник, которую обвиняли в недостоверном декларировании.

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры

Татьяна Бережная официально станет вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики – министром культуры Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду