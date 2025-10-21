Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры

Татьяна Бережная официально станет вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики – министром культуры Украины.

Народные депутаты приняли постановление 14123 о назначении Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – Министра культуры Украины.

Татьяна Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. С 2011 года работала в адвокатском объединении «Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры». В 2017 году получила свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью.

Получила ряд отличий за свою профессиональную деятельность.

В 2025 году – Генеральный комиссар от Украины на ЭКСПО 2025 в Осаке, Япония. Ответственна за представление Украины и реализацию национального павильона.

Распоряжением Кабмина от 17 июня 2022 года была назначена на должность заместителя Министра экономики Украины.

В июле 2025 года Бережная была назначена на должность заместителя Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. А распоряжением Кабмина от 28 июля 2025 года стала временно исполняющей обязанности Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Автор: Наталя Мамченко

