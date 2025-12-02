Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

Фото: city-adm.lviv.ua

Почему возникла необходимость изменений

Поскольку Гражданский кодекс не содержит четкого определения нарушения права собственности без лишения владения, суды нередко отказывают в принятии исков уже на стадии обращения. В результате собственники не могут эффективно защищать свои права в ситуациях создания препятствий в пользовании или ограничения доступа к объектам права собственности. Законопроект устраняет эту правовую неопределенность.

«Судебно-юридическая газета» недавно подчеркнуло, что правильное определение юрисдикции является ключевой гарантией правовой определенности.

Анализ ключевых положений

Нормативное определение нарушения без лишения владения. Новые возможности применения негаторного иска.

Подробнее о негаторном иске

Законопроект №14259 расширяет возможности использования негаторного иска, уточняя, что собственник вправе обращаться в суд для устранения любых препятствий в осуществлении права собственности даже в тех случаях, когда он не лишен владения имуществом. Собственник получает право требовать: прекращения действий или бездействия, ограничивающих доступ или пользование; демонтажа незаконных конструкций или объектов; восстановления прежнего состояния имущества; а также возмещения убытков, причиненных такими нарушениями.

Нормативное содержание и документальное обоснование законопроекта

Проект Закона содержит точечные нормативные изменения, направленные на урегулирование защиты права собственности от нарушений без лишения владения. Им предлагается дополнить статью 391 Гражданского кодекса Украины новой частью, прямо предоставляющей собственнику земельного участка право требовать демонтажа самовольно установленного временного сооружения, не являющегося недвижимым имуществом. Также предлагается дополнение статьи 212 Земельного кодекса Украины нормой, позволяющей собственнику обращаться в суд с иском о демонтаже такого сооружения со ссылкой на статью 391 ГКУ как на специальное правовое основание защиты. В заключительных положениях указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Пояснительная записка обосновывает необходимость изменений, указывая на недостаточную определенность действующих норм в части защиты от нарушений, не связанных с лишением владения, и наличие законодательного пробела. В документе приведены ссылки на статьи 155, 391 ГКУ и 212 ЗКУ, а также на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда по делу №914/1785/22, подтвердившую право требовать демонтаж временного сооружения на основании статьи 391 ГКУ. Отдельно отмечено, что реализация закона не требует бюджетных расходов, а ожидаемым результатом является повышение эффективности защиты права собственности и устранение правовой неопределенности.

Сравнительная таблица демонстрирует предлагаемые изменения в формате «было/стало» и фиксирует, что действующая редакция статьи 391 ГКУ содержит лишь общую норму об устранении препятствий, тогда как в новой редакции предусмотрено конкретное положение о праве требовать демонтажа временного сооружения. Аналогично, статья 212 ЗКУ дополняется нормой, прямо предусматривающей возможность обращения с иском о демонтаже на основании статьи 391 ГКУ. Таблица показывает, что изменения носят уточняющий характер и направлены на повышение правовой определенности и эффективности применения негаторного иска в случаях незаконного размещения временных сооружений.

Автор: Мария Долинская, юрист

