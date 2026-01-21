  1. Публикации
  Законодательство

В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

14:40, 21 января 2026
Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Иллюстративное фото, источник — loda.gov.ua
Подкомитет по вопросам общего среднего, инклюзивного образования и образования на временно оккупированных территориях рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу два законопроекта.

Первый — №14104, который предусматривает расширение форм государственной поддержки в сфере образования, а второй — №14264, регулирующий создание и функционирование специализированных спортивных классов.

Государственная поддержка в сфере образования

Законопроект №14104 предполагает внесение изменений в ряд законов Украины, в том числе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О полном общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании» и «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Изменения направлены на расширение перечня видов государственной целевой поддержки в сфере образования путем внедрения таких инструментов, как дополнительные образовательные услуги (репетиторская и тьюторская помощь, индивидуальное сопровождение обучения), подготовительные и адаптационные программы в учебных заведениях, подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования и другие формы учебной поддержки, направленные на восполнение образовательных потерь.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие будет способствовать своевременной государственной поддержке детей и молодежи, которые понесли образовательные потери, а также созданию условий для эффективной социализации демобилизованных военнослужащих и других уязвимых категорий граждан. Кроме того, реализация положений законопроекта позволит повысить уровень академической успеваемости и укрепить доверие к государственной образовательной политике, обеспечив ее ориентацию на реальные потребности общества и современные вызовы в сфере образования.

Создание специализированных спортивных классов

В то же время законопроект №14264 предлагает внести изменения в статью 26 Закона Украины «О физической культуре и спорте», дополнив ее новой частью, которая предусматривает возможность создания специализированных спортивных классов с продленным учебным днем для организации дополнительной учебно-тренировочной и спортивной работы. Открытие таких классов будет осуществляться по согласованному порядку центрального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и органа, отвечающего за образование и науку, при наличии финансирования в соответствующих бюджетах.

Инициаторы подчеркивают, что проект закона направлен на создание законодательных условий для подготовки спортивного резерва и привлечения детей к систематическим занятиям спортом. По их словам, дети смогут обучаться в специализированных спортивных классах и одновременно получать полное общее среднее образование.

Верховная Рада Украины законопроект школа спорт









