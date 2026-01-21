  1. Публікації
  2. / Законодавство

В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

14:40, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів
Ілюстративне фото, джерело — loda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підкомітет з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу два законопроєкти. Перший — №14104, який передбачає розширення форм державної підтримки в освітній сфері, а другий — №14264, що регулює створення та функціонування спеціалізованих спортивних класів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Державна підтримка у сфері освіти

Законопроєкт №14104 передбачає внесення змін до низки законів України, зокрема «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Зміни спрямовані на розширення переліку видів державної цільової підтримки у сфері освіти шляхом запровадження таких інструментів, як додаткові освітні послуги (репетиторська та тьюторська допомога, індивідуальний навчальний супровід), підготовчі та адаптаційні програми у закладах освіти, підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти та інші форми навчальної підтримки, спрямовані на надолуження освітніх втрат.

Автори законопроєкту наголошують, що прийняття сприятиме своєчасному наданню державної підтримки дітям та молоді, які зазнали освітніх втрат, а також створенню умов для ефективної соціалізації демобілізованих військовослужбовців і інших уразливих категорій громадян. Крім того реалізація  положень законопроєкту дозволить підвищити рівень академічної успішності та зміцнити довіру до державної освітньої політики, забезпечивши її орієнтацію на реальні потреби суспільства та сучасні виклики у сфері освіти.

Створення спеціалізованих спортивних класів

Водночас законопроєктом №14264 пропонується внести зміни до статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», доповнивши її новою частиною, яка передбачає можливість створення спеціалізованих спортивних класів з продовженим навчальним днем для організації додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи. Відкриття таких класів здійснюватиметься за погодженим порядком центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту та органу, що відповідає за освіту і науку, за умови наявності фінансування у відповідних бюджетах.

Ініціатори наголошують, що проєкт закону спрямований на створення законодавчих умов для підготовки спортивного резерву та залучення дітей до систематичних занять спортом. За їхніми словами, діти зможуть навчатися у спеціалізованих спортивних класах і водночас здобувати повну загальну середню освіту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект школа спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]