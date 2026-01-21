В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Ілюстративне фото, джерело — loda.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підкомітет з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу два законопроєкти. Перший — №14104, який передбачає розширення форм державної підтримки в освітній сфері, а другий — №14264, що регулює створення та функціонування спеціалізованих спортивних класів.

Державна підтримка у сфері освіти

Законопроєкт №14104 передбачає внесення змін до низки законів України, зокрема «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Зміни спрямовані на розширення переліку видів державної цільової підтримки у сфері освіти шляхом запровадження таких інструментів, як додаткові освітні послуги (репетиторська та тьюторська допомога, індивідуальний навчальний супровід), підготовчі та адаптаційні програми у закладах освіти, підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти та інші форми навчальної підтримки, спрямовані на надолуження освітніх втрат.

Автори законопроєкту наголошують, що прийняття сприятиме своєчасному наданню державної підтримки дітям та молоді, які зазнали освітніх втрат, а також створенню умов для ефективної соціалізації демобілізованих військовослужбовців і інших уразливих категорій громадян. Крім того реалізація положень законопроєкту дозволить підвищити рівень академічної успішності та зміцнити довіру до державної освітньої політики, забезпечивши її орієнтацію на реальні потреби суспільства та сучасні виклики у сфері освіти.

Створення спеціалізованих спортивних класів

Водночас законопроєктом №14264 пропонується внести зміни до статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», доповнивши її новою частиною, яка передбачає можливість створення спеціалізованих спортивних класів з продовженим навчальним днем для організації додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи. Відкриття таких класів здійснюватиметься за погодженим порядком центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту та органу, що відповідає за освіту і науку, за умови наявності фінансування у відповідних бюджетах.

Ініціатори наголошують, що проєкт закону спрямований на створення законодавчих умов для підготовки спортивного резерву та залучення дітей до систематичних занять спортом. За їхніми словами, діти зможуть навчатися у спеціалізованих спортивних класах і водночас здобувати повну загальну середню освіту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.