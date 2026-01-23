Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Ситуация вокруг следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Виталия Дубаса, который рассматривает ходатайство НАБУ и САП по делу Юлии Тимошенко, получила широкий общественный резонанс.

Причиной этого стали не только дискуссии относительно судейской этики и пределов допустимого поведения судьи, который во время избрания меры пресечения позволял себе откровенные насмешки и иронию, но и его обращение в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору.

Виталий Дубас заявил о вмешательстве в деятельность судьи со стороны народных депутатов, которые, по его словам, во время судебного заседания пренебрежительно относились к процессу, выкрикивали оскорбления и демонстрировали поведение, несовместимое со статусом участников судебного процесса.

Инцидент произошел во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства прокурора САП об аресте имущества народного депутата и ее мужа, которое началось 19 января 2026 года в помещении ВАКС.

Во время обсуждения один из присутствующих начал выкрикивать в адрес следственного судьи оскорбительные выражения и прямые угрозы. По требованию судьи лицо представилось народным депутатом. Его предупредили о недопустимости такого поведения и возможности привлечения к административной ответственности за проявление неуважения к суду. Однако это не остановило его действий.

После вынесения определения о проведении закрытого судебного заседания следственный судья объявил о необходимости покинуть зал суда всем присутствующим, кроме участников судебного производства. Целый ряд лиц, не скрывавших своего статуса народных депутатов, начали словесно угрожать судье и детективу НАБУ и отказались покинуть зал судебного заседания.

Судья распорядился перенести слушание в другой свободный зал, где должны были присутствовать исключительно участники производства (сторона защиты и детектив НАБУ). Однако ряд лиц продолжил совершать неправомерные действия, отталкивая сотрудников судебной охраны и продолжая выкрикивать оскорбления и угрозы. Они также зашли в другой зал, где должно было продолжиться заседание по рассмотрению ходатайства об аресте имущества народного депутата и ее мужа, чем фактически сделали невозможным его надлежащее проведение.

Заявление Виталия Дубаса

Это заявление в очередной раз актуализирует хроническую для украинской системы правосудия проблему — публичное давление на суд и целенаправленную делегитимацию судебной власти через политические и активистские кампании.

Показательно, что одинаковые технологии применяются представителями разных идеологических лагерей: ярлык «ручного суда» навешивают и на ВАКС, и на Печерский районный суд, используя практически идентичный набор инструментов дискредитации. В результате ВАКС в публичном пространстве все чаще намеренно отождествляют с образом Печерского суда как символом зависимого и политически управляемого правосудия.

Давление «во имя справедливости»

Сторонники Юлии Тимошенко в своей публичной риторике трактуют судебный процесс как политически мотивированный и подают его как инструмент политического преследования накануне выборов.

Высший антикоррупционный суд в этой логике заранее объявляется предвзятым, а судья персонализируется как «исполнитель заказа». Такой подход фактически выводит судью за пределы профессиональной нейтральности еще до принятия какого-либо решения.

В результате формируется параллельный «суд общественного мнения», где правовые аргументы сторон процесса и юридический анализ подменяются политическими оценками, эмоциональными обвинениями и стигматизирующими ярлыками.

Зеркальная ситуация в Печерском суде

В то же время схожие подходы годами применяют, например, активисты Центра противодействия коррупции и связанные с ним активистские среды в делах, рассматриваемых Печерским районным судом и касающихся их публичных и непубличных союзников.

В таких случаях судей публично называют «ручными», «коррумпированными», «частью системы», нередко с использованием личных оскорблений, плакатов, уличных акций, информационных кампаний и скоординированного давления через социальные сети.

В частности, 4 января 2026 года Центр противодействия коррупции опубликовал в социальных сетях пост в отношении председателя Печерского районного суда города Киева, в котором назвал его «гарантом ручного правосудия», а еще ранее разместил публикацию с описанием: «“Самый честный” Печерский суд удовлетворил все прихоти прокуроров в отношении свидетеля по делу Магамедрасулова. Основания? Потому что он родом из Дагестана и имеет там родственников. Все».

Своими нападками на Печерский районный суд известна также Фундация DEJURE во главе с Михаилом Жернаковым. В частности, в публикации в социальных сетях от 30 октября 2025 года судебная система была названа главным плацдармом для российского влияния в Киеве, а в одном из известных изданий в апреле 2025 года Центр противодействия коррупции, Фундация DEJURE и ВО «Автомайдан» разместили совместную статью, в которой обвинили Печерский суд в попытках заблокировать судебную реформу.

С правовой точки зрения принципиально одно: в обоих случаях суд еще не принял окончательного решения, однако его легитимность заранее ставится под сомнение, а судей публично дискредитируют.

Общий знаменатель — обесценивание суда

Несмотря на противоположные политические позиции, обе стороны фактически используют одну и ту же манипулятивную логику:

суд объявляется «инструментом политической воли», если его решение не соответствует ожиданиям;

судья воспринимается не как независимый арбитр, а как персональный враг;

публичное давление считается допустимым, если цель объявляется «правильной».

Таким образом создается опасный прецедент: судебная власть перестает восприниматься как самостоятельная ветвь власти и превращается в арену политического противостояния, где правовые аргументы уступают эмоциям и политической целесообразности.

Граница между критикой и вмешательством

Украинское законодательство и международные стандарты, в частности практика Европейского суда по правам человека, признают право на критику суда.

Так, Европейский суд по правам человека в деле «Марко Тешич против Сербии» (Marko Tešić v. Serbia, заявление № 61891/19, решение от 04.11.2025) сделал вывод, что адвокат имеет право резко критиковать действия суда в рамках производства, если это необходимо для защиты клиента, а не для личного оскорбления судьи. Наказание за такие высказывания возможно лишь в исключительных случаях и не должно вынуждать адвокатов молчать.

16 января 2018 года в деле Чеферин против Словении ЕСПЧ признал нарушением права на свободу выражения мнений привлечение адвоката к ответственности за неуважение к суду из-за критики экспертов и прокурора. В обоснование своего решения Суд отметил, что оценки адвоката-заявителя, признанные проявлением неуважения к суду, были сделаны господином Чефериным в контексте юридического процесса и озвучены исключительно в зале суда, в отличие, например, от публичной критики судьи заявителя в медиа.

В то же время ЕСПЧ четко разграничивает допустимую критику и вмешательство в осуществление правосудия. Систематическое унижение судей, кампании по навешиванию ярлыков и публичная дискредитация — это не форма контроля или антикоррупционной деятельности, а разновидность давления, подрывающая саму идею справедливого суда.

Это инструменты давления, которые разрушают саму идею справедливого суда и подрывают доверие к правосудию.

Последствия для судебной системы

Парадокс заключается в том, что и сторонники Тимошенко, и активисты ЦПК декларируют борьбу за верховенство права, однако их действия приводят к противоположному эффекту:

демотивируют судей принимать непопулярные, но законные решения;

формируют в обществе представление о том, что «правильный суд» — это суд, который поддерживает «свою» сторону;

закрепляют убеждение, что независимый суд в Украине невозможен в принципе.

Украинская судебная система действительно переживает глубокий кризис доверия. Однако массовое и выборочное давление на суд — независимо от политических лозунгов — не очищает систему, а разрушает ее. Когда все суды объявляются «ручными», а все судьи — «преступниками», право как инструмент справедливости уступает место политической целесообразности.

В этом смысле дело Юлии Тимошенко и практика давления на судей в Печерском суде являются не противоположными явлениями, а двумя проявлениями одной системной проблемы.

В завершение отметим, что ЕСПЧ в решении по делу Прагер и Обершлик против Австрии от 22 марта 1995 года указал на необходимость учитывать особую роль, которую судебная система играет в обществе. Для того чтобы успешно выполнять свои обязанности, она как гарант правосудия — фундаментальной ценности в правовом государстве — должна пользоваться доверием общественности. Поэтому может возникать необходимость защищать судей от необоснованной и деструктивной критики, особенно с учетом их обязанности воздерживаться от реакции на нее.

