Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд в Терновке признал действительным электронный кредитный договор, заключенный через интернет, и постановил взыскать задолженность с заемщика. Суд пришел к выводу, что электронная подпись одноразовым идентификатором имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись на бумажном документе.

От сайта до суда: юридическая сила кредита

Терновский городской суд Днепропетровской области рассмотрел гражданское дело 194/1426/25 по исковому заявлению о взыскании задолженности по кредитному договору. Этот договор стал главным доказательством по делу, так как определял условия кредитования, порядок начисления процентов и подтверждал фактическое получение средств заемщиком.

Первого декабря 2022 года между финансовой компанией и ответчиком был заключен электронный договор об открытии кредитной линии через веб-сайт credos.com.ua. Договор был подписан одноразовым идентификатором, соответствующим требованиям законодательства о электронной коммерции. Заемщику был предоставлен кредит в сумме 13 тысяч грн сроком на 300 дней с базовым периодом 18 дней. Установлены две процентные ставки: сниженная – 2,5% в день, стандартная – 3% в день. Согласно условиям договора, проценты начислялись ежедневно на остаток непогашенной суммы кредита. Дата возврата кредита – 27 сентября 2023 года.

Заемщик также подписал правила открытия кредитной линии и паспорт потребительского кредита, содержащий основные условия кредитования и таблицу расчета общей стоимости кредита. Фактическое получение средств подтверждалось справкой банка о перечислении средств на карту заемщика. Таким образом, суд признал, что кредитный договор был заключен надлежащим образом, а средства фактически получены.

По состоянию на 25 августа 2025 года задолженность заемщика составляла 128830 грн, в том числе: 13 тыс. грн – основной долг, а 115830 грн – проценты. Истец применил программу лояльности, частично списав проценты на сумму 63830 грн, и требовал взыскать только 65 тыс. грн, что включало 13 тыс. грн основного долга и 52 тыс. грн – проценты.

Суд подробно остановился на характеристике веб-сайта как совокупности информационных и телекоммуникационных систем, которые функционируют как единое целое и обеспечивают обработку информации, идентификацию клиента, формирование оферты и ее акцепт. Как выяснилось, заемщик пользовался личным кабинетом, согласился с условиями кредитования, подтвердил принятие договора и связанных с ним документов путем ввода одноразового идентификатора. Стороны заранее согласились считать документы, подписанные таким образом, эквивалентными бумажным документам с собственноручной подписью, что прямо предусмотрено договором и соответствует требованиям законодательства.

Одновременно с договором были подписаны правила открытия кредитной линии и паспорт потребительского кредита. Эти документы содержали информацию о порядке предоставления кредита, механизме начисления процентов, программе лояльности, правах и обязанностях сторон, ответственности за нарушение обязательств, а также ориентировочную общую стоимость кредита и реальную процентную ставку. Их наличие позволило суду сделать вывод, что кредитор исполнил обязанность по надлежащему информированию потребителя.

Факт получения средств суд признал доказанным на основании справок банковской организации и финансовой компании. В материалах дела содержались данные о перечислении 13 тысяч грн на платежную карту заемщика именно в день заключения договора, с указанием назначения платежа и идентификатора транзакции. Это подтвердило реальность передачи кредитных средств и исключило сомнения относительно фиктивности сделки.

Электронные доказательства: детализация платежей и долгов

Особое внимание суд уделил именно совокупности письменных доказательств, которые в комплексе подтверждают как факт возникновения обязательства, так и его последующее нарушение. В деле были исследованы справки о перечислении средств, паспорт потребительского кредита, а также расчет задолженности на конкретную дату. Суд подчеркнул, что ни одно из этих доказательств не существует изолированно, а каждое дополняет другое и формирует целостную доказательную картину.

Электронный договор об открытии кредитной линии содержал все существенные условия, предусмотренные гражданским законодательством для договоров этого вида. В нем были четко определены стороны договора, предмет обязательства, сумма кредита, срок кредитования, порядок и размер начисления процентов, а также условия возврата кредитных средств. Суд зафиксировал, что договор прямо предусматривал возможность его заключения в электронной форме и определял порядок использования электронной подписи одноразовым идентификатором как надлежащего способа подтверждения волеизъявления заемщика.

Предоставление кредита было подтверждено справками финансовой компании и банковской организации, содержащими конкретные реквизиты платежной операции. Суд обратил внимание на то, что в этих документах указаны дата перечисления средств, сумма, номер платежной карты получателя, назначение платежа и идентификатор транзакции. Такой уровень детализации, по мнению суда, исключает возможность сомнения в фактическом получении кредитных средств заемщиком.

Расчет задолженности был исследован с привязкой к условиям договора. Суд установил, что проценты начислялись ежедневно на остаток непогашенной суммы кредита в соответствии с согласованной стандартной процентной ставкой. При этом суд отдельно проверил, что начисление процентов осуществлялось исключительно в пределах срока кредитования, а не после его завершения, что соответствовало правовым позициям Верховного Суда.

Важным элементом материалов дела стало заявление кредитора о применении программы лояльности. Суд оценил его не только как проявление доброй воли истца, но и как доказательство того, что заявленная к взысканию сумма меньше фактической задолженности, рассчитанной в соответствии с договором. Это имело значение для оценки соразмерности требований и соответствия их принципам разумности и справедливости.

Процессуальные документы также сыграли существенную роль в деле. В материалах содержалось ходатайство представителя кредитора о рассмотрении дела в его отсутствие, а также сведения о надлежащем уведомлении должника о дате и времени судебного заседания. Отсутствие отзывов и любых возражений со стороны ответчика суд расценил как не реализованное право на защиту, что не может препятствовать рассмотрению дела по существу на основании имеющихся доказательств.

В итоге суд пришел к выводу, что все материалы дела являются надлежащими, допустимыми и достаточными для разрешения спора. Совокупность электронных и письменных доказательств позволила установить факт заключения кредитного договора и получения средств, наличие просрочки исполнения обязательств и обоснованность заявленной к взысканию суммы. Кредитор выполнил требования по информированию потребителя, поэтому отсутствуют основания для освобождения должника от ответственности. Полученные средства не были возвращены, обязательства остались невыполненными, что обосновывает право кредитора на судебную защиту.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил: иск финансовой компании удовлетворить полностью, взыскать с заемщика задолженность в размере 65 тыс. грн, а также – судебный сбор в сумме 2422,40 грн.

Автор: Валентин Коваль

