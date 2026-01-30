Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Суд в Вознесенске вынес заочное решение по гражданскому делу, удовлетворив иск оператора системы распределения электроэнергии о взыскании стоимости необоснованного потребления электроэнергии с абонента. Детально исследовав предоставленные доказательства, суд установил факт самовольного подключения к электрическим сетям и пришел к выводу о правомерности произведенных начислений, что подтверждает наличие нарушения и законность взыскания средств.

Фиксация необоснованного потребления

Вознесенский межрайонный суд Николаевской области, рассмотрев дело №473/5175/25, удовлетворил иск акционерного общества о взыскании стоимости необоснованной электроэнергии.

Суд признал доказанным факт самовольного подключения к электрической сети после официального отключения объекта потребления и подтвердил правомерность начисления в сумме 7209,52 грн согласно Правилам розничного рынка электроэнергии, а также взыскал с ответчицы судебные расходы. В указанном решении изложен подход к оценке доказательств в спорах о необоснованном потреблении электроэнергии и порядке применения заочного рассмотрения.

Как выяснилось, между акционерным обществом и абонентом существовали договорные правоотношения по распределению электроэнергии. В конце октября 2018 года была подписана заявка-присоединение к условиям договора потребителя на оказание услуг по распределению электроэнергии по конкретному адресу, в связи с чем был открыт лицевой счет. Ответчик получил статус потребителя, обязавшись соблюдать требования законодательства и Правил розничного рынка электроэнергии.

В феврале 2022 года объект потребления был отключен от сети электроснабжения по решению оператора системы распределения на основании пункта 7.5 раздела VII Правил – в связи с наличием задолженности за потребленную электроэнергию. Сам факт отключения в материалах дела не оспаривался и был принят судом как установленный.

Несмотря на отключение, в конце мая 2022 года представители АО во время контрольного осмотра выявили самовольное подключение электропроводки и токоприемников к электрической сети без нарушения схемы учета, что создавало возможность необоснованного пользования электроэнергией. Суд в мотивировочной части решения указал, что характер такого нарушения соответствует видам необоснованного потребления, прямо предусмотренным Правилами розничного рынка электроэнергии.

Факт нарушения был зафиксирован актом о нарушении от 30 мая 2022 года. Акт составлен в присутствии другого потребителя, подписан двумя представителями оператора системы распределения, что соответствовало процедурным требованиям пункта 8.2.5 главы 8.2 раздела VIII Правил. В материалы дела также были приложены иные документы: акт технической проверки узла учета электроэнергии, акт опломбирования, письменные пояснения к акту о нарушении и фототаблица, иллюстрирующая способ самовольного подключения.

По результатам рассмотрения акта комиссия Вознесенского участка АО признала ответчика причастным к необоснованному потреблению электроэнергии. Решение комиссии оформлено протоколом, которым определен объем и стоимость необоснованной электроэнергии в сумме 7209,52 грн. Суд обратил внимание, что создание и деятельность такой комиссии прямо предусмотрены Правилами, а ее решение является необходимой составляющей процедуры начисления.

Представительница истца подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие и полностью поддержала исковые требования. Ответчик на открытое заседание не явился, хотя, как установил суд, был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дела по месту регистрации в соответствии со статьей 128 ГПК Украины, причин неявки не сообщил.

Методика начисления и заочное решение

Абонент не явился на судебное заседание и даже не сообщил причины неявки, что позволило провести рассмотрение в заочном порядке. Представитель оператора подтвердил исковые требования в полном объеме. Учитывая неявку ответчика и отсутствие возражений со стороны истца, суд признал возможным рассмотреть дело в соответствии со статьями 280-282 ГПК Украины.

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам, суд исходил из положений законодательства и Правил розничного рынка электроэнергии: потребитель обязан соблюдать правила технической эксплуатации и нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка электроэнергии. Нарушение этих требований влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

По мнению суда, самовольное подключение к электрической сети и потребление электроэнергии без учета является правонарушением на рынке электроэнергии, прямо предусмотренным пунктом 4 части 2 статьи 77 Закона «О рынке электроэнергии». Суд особо отметил: в случае выявления такого нарушения оператор системы распределения имеет право составить акт, определить объем необоснованной электроэнергии и обратиться в суд для ее взыскания в случае отказа потребителя от добровольной оплаты.

«Стоимость необоснованной электроэнергии рассчитана в соответствии с п.п. 8.4.2, 8.4.6–8.4.9, 8.4.11 главы 8.4 раздела VIII Правил, исходя из стоимости среднемесячных расходов оператора системы на покупку одной киловатт-час электроэнергии для компенсации незапланированных потерь электроэнергии, ее передачи и распределения в период нарушения потребителем этих Правил, величины расчетного суточного объема потребления электроэнергии, количества дней, в течение которых потребление электроэнергии осуществлялось с нарушением требований этих Правил, определенных исходя из количества рабочих дней электроустановки потребителя (кроме случаев фиксации средствами коммерческого или технического учета количества дней, в течение которых потребление электроэнергии осуществлялось с нарушением требований этих Правил), а именно за период с 16 февраля 2022 года по 30 мая 2022 года, что составляет 7209,52 грн», – констатировал суд первой инстанции.

Суд подчеркнул, что представленный истцом расчет соответствует требованиям Правил, является арифметически корректным и не был оспорен ответчицей. В связи с этим суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований в полном объеме.

По результатам рассмотрения дела суд постановил: исковые требования акционерного общества удовлетворить, взыскать с ответчика стоимость необоснованной электроэнергии в сумме 7209,52 грн, а также судебные расходы в размере 2422,40 грн.

Из материалов дела усматривается, что суд применил нормы процессуального и материального права, обеспечив сопоставление фактов с требованиями законодательства и специальных правил рынка электроэнергии, что позволяет определить правовые последствия необоснованного потребления.

Автор: Валентин Коваль

