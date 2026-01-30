Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Суд у Вознесенську ухвалив заочне рішення у цивільній справі, задовольнивши позов оператора системи розподілу електроенергії щодо стягнення вартості необлікованого споживання світла з абонента. Детально дослідивши надані докази, суд установив факт самовільного підключення до електричних мереж та дійшов висновку про правомірність здійснених нарахувань, що підтверджує наявність порушення та законність стягнення коштів.

Фіксація безоблікового споживання

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розглянувши справу №473/5175/25 задовольнив позов акціонерного товариства про стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Суд визнав доведеним факт самовільного підключення до електричної мережі після офіційного відключення об’єкта споживання та підтвердив правомірність нарахування у сум 7209,52 грн відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також стягнув із відповідачки судові витрати. У зазначеному рішенні викладено підхід до оцінки доказів у спорах щодо безоблікового споживання електричної енергії та порядку застосування заочного розгляду.

Як з’ясувалося, між акціонерним товариством та абонентом існували договірні правовідносини з розподілу електричної енергії. Наприкінці жовтня 2018 року було підписано заяву-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за конкретною адресою, у зв’язку з чим відкрито особовий рахунок. Відповідач набув статус споживача, зобов’язавшись дотримуватися вимог законодавства і Правил роздрібного ринку електричної енергії.

В лютому 2022 року об’єкт споживання був відключений від мережі електропостачання за рішенням оператора системи розподілу на підставі пункту 7.5 розділу VII Правил – у зв’язку з наявною заборгованістю за спожиту електричну енергію. Сам факт відключення в матеріалах справи не оспорювався і був прийнятий судом як встановлений.

Незважаючи на відключення, наприкінці травня 2022 року представники АТ під час контрольного огляду виявили самовільне підключення електропроводки та струмоприймачів до електричної мережі без порушення схеми обліку, що створювало можливість безоблікового користування електричною енергією. Суд у мотивувальній частині рішення зазначив, що характер такого порушення відповідає видам безоблікового споживання, прямо передбаченим Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Факт порушення був зафіксований актом про порушення від 30 травня 2022 року. Акт складено у присутності іншого споживача, підписано двома представниками оператора системи розподілу, що відповідало процедурним вимогам пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII Правил. До матеріалів справи також були долучені інші документи: акт технічної перевірки вузла обліку електричної енергії, акт про пломбування, письмові пояснення до акта про порушення та фототаблиця, яка ілюструвала спосіб самовільного підключення.

За результатами розгляду акта комісія Вознесенської дільниці АТ визнала відповідача причетним до безоблікового споживання електричної енергії. Рішення комісії було оформлено протоколом, яким визначено обсяг та вартість необлікованої електроенергії у сумі 7209,52 грн. Суд звернув увагу, що створення та робота такої комісії прямо передбачені Правилами, а її рішення є необхідною складовою процедури нарахування.

Представниця позивача подала заяву про розгляд справи за її відсутності та повністю підтримала позовні вимоги. Відповідач на відкрите засідання не з’явився, хоча, як встановив суд, був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи за місцем реєстрації відповідно до статті 128 ЦПК України, причин неявки не повідомив.

Методика нарахування і заочне рішення

Абонент не з’явився на судове засідання і навіть не повідомив причини неявки, що дозволило провести розгляд у заочному порядку. Представник оператора підтвердив позовні вимоги у повному обсязі. Зважаючи на неявку відповідача та відсутність заперечень з боку позивача, суд визнав можливим розглянути справу відповідно до статей 280-282 ЦПК України.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам, суд виходив із приписів законодавства та Правил роздрібного ринку електричної енергії: споживач зобов’язаний дотримуватися правил технічної експлуатації та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Порушення цих вимог тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

На переконання суду, самовільне підключення до електричної мережі та споживання електричної енергії без обліку є правопорушенням на ринку електричної енергії, прямо передбачене пунктом 4 частини 2 статті 77 Закону «Про ринок електричної енергії». Суд окремо наголосив: у разі виявлення такого порушення оператор системи розподілу має право скласти акт, визначити обсяг необлікованої електричної енергії та звернутися до суду для її стягнення у разі відмови споживача від добровільної оплати.

«Вартість необлікованої електричної енергії розрахована відповідно до п.п. 8.4.2, 8.4.6-8.4.9, 8.4.11 глави 8.4 розділу VIII Правил, виходячи з вартості середньомісячних витрат оператора системи на купівлю однієї кіловат-години електричної енергії на компенсацію незапланованих втрат електричної енергії, її передачі та розподілу у період порушення споживачем цих Правил, величини розрахункового добового обсягу поживання електричної енергії, кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначених виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного або технічного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил), а саме за період з 16 лютого 2022 року до 30 травня 2022 року, що становить 7209,52 грн», – констатував суд першої інстанції.

Суд підкреслив, що поданий позивачем розрахунок відповідає вимогам Правил, є арифметично коректним і не був спростований відповідачкою. У зв’язку з цим суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог у повному обсязі.

За результатами розгляду справи суд ухвалив: позовні вимоги акціонерного товариства задовольнити, стягнути з відповідача вартість необлікованої електричної енергії в сумі 7209,52 грн, а також судові витрати в розмірі 2422,40 грн.

З матеріалів справи вбачається, що суд застосував норми процесуального та матеріального права, забезпечивши співставлення фактів з вимогами законодавства та спеціальних правил ринку електричної енергії, що дозволяє визначити правові наслідки безоблікового споживання.

Автор: Валентин Коваль

