Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

1 февраля 2026 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины № 75 от 21 января 2026 года «Некоторые вопросы реализации активов, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции». Этим постановлением Кабмин утвердил Порядок реализации активов, в отношении которых принято судебное решение о применении санкции.

Документ в корне меняет подход к реализации подсанкционного имущества, в частности активов, в отношении которых есть решение суда о взыскании. Предусмотренный постановлением механизм реализации активов позволяет значительно быстрее и эффективнее запускать продажу активов с помощью электронных аукционов Прозорро.

На веб-сайте Прозорро будут размещаться инструкции с детальной информацией об использовании, описанием условий регистрации и механизма загрузки документов для участия в электронном аукционе.

Процедура будет начинаться с исключения активов из перечней приватизации и передачи их под управление организатора. Стартовая цена для недвижимости и акций — на уровне балансовой или номинальной стоимости, а для прав требования — будет базироваться на объеме задолженности, включая проценты и пени.

Организатор вправе объединять различные типы активов, таких как недвижимость, акции или права требования в один лот, то есть — пул, стартовая цена которого будет суммой стоимостей всех активов. Участники такого аукциона должны быть начеку, ведь пул может объединять как реальные активы, так и безнадежные долги.

Интересно, что в случае, когда государство взыскивает 100% акций общества и одновременно его долги, эти долги могут быть переданы в уставный капитал такого общества, что фактически приводит к их прекращению из-за сочетания должника и кредитора. Такая возможность может быть использована как механизм освобождения актива от боргів, и последующая его продажа уже не обремененным.

Чтобы участника допустили к аукциону, он должен пройти регистрацию и оплатить взносы через электронную площадку. Регистрационный взнос составляет 0,2 минимальной зарплаты для малых лотов и 10 минимальных зарплат для активов стоимостью свыше 250 млн грн. Гарантийный взнос, в свою очередь, составляет 20% от стартовой цены для объектов до 250 млн грн и 5% для объектов свыше этой суммы. Размер гарантийного взноса довольно высокий, что сразу отсеивает часть потенциальных покупателей, а сам взнос выступает как страховка от недобросовестного поведения победителя.

Победитель подписывает протокол в течение 3 рабочих дней, выплачивает полную сумму в течение 25 рабочих дней и подписывает договор купли-продажи в течение 30 дней с момента формирования протокола аукциона. Полученные средства имеют четкое целевое назначение: 4% от цены реализации получает оператор площадки, 1% — организатор аукциона, а остальная сумма в течение трех рабочих дней после подписания акта приема-передачи зачисляется в государственный бюджет и направляется в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Процедура предусматривает три этапы реализации, если покупатель не найдется сразу:

Первый аукцион: английский аукцион на повышение цены в три раунда.

Повторный аукцион: если первый не состоялся, автоматически объявляется новый со снижением стартовой цены на 50%.

Аукцион по методу пошагового снижения (Голландский): если предыдущие аукционы не состоялись, проводится аукцион, где цена постепенно снижается до 99 шагов, после чего участники могут снова конкурировать на повышение.

То есть, если первый аукцион не состоялся, повторный объявляется автоматически со снижением цены на 50% — это довольно коварная норма, которая может провоцировать участников игнорировать первые торги с целью начать аукцион уже со сниженной цены. Как следствие – открывается возможность для реализации действительно важных активов за полцены. Голландский – третий аукцион, где цена вообще может падать в течение 99 шагов, не ослабляет опасений относительно возможных спекуляций с активами.

Механизм, предусмотренный постановлением № 75, действительно направлен на быстрое наполнение бюджета, в частности через возможность превратить замороженные санкционные активы в живые деньги для Фонда ликвидации последствий агрессии. Однако и риски, «вписанные» в постановление, довольно высоки: искусственное занижение цены, коварные пулы, где актив объединяется с долгами, и конечно, новые возможности для инвесторов — приобрести освобожденный от долгов актив.

