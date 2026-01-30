Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

1 лютого 2026 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України № 75 від 21 січня 2026 року Деякі питання реалізації активів, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції. Цією постановою Кабмін затвердив Порядок реалізації активів, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції.

Документ докорінно змінює підхід до реалізації підсанкційного майна, зокрема активів, щодо яких є рішення суду про стягнення. Передбачений постановою механізм реалізації активів дозволяє значно швидше та ефективніше запускати продаж активів, за допомогою електронних аукціонів Прозорро.

На вебсайт Прозорро будуть розміщуватись інструкції з детальною інформацією про користування, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в електронному аукціоні.

Процедура розпочинатиметься з виключення активів із переліків приватизації та передачі їх під управління організатора. Стартова ціна для нерухомості та акцій - на рівні балансової або номінальної вартості, а для прав вимоги базуватиметься на обсязі заборгованості, включаючи відсотки та пені.

Організатор вправі об’єднувати різні типи активів, таких як нерухомість, акції, або права вимоги в один лот, тобто — пул, стартова ціна якого буде сумою вартостей усіх активів. Учасники такого аукціону мають бути на сторожі, адже пул може поєднувати, як реальні активи, так і безнадійні борги.

Цікаво, що у випадку, коли держава стягує 100% акцій товариства й одночасно його борги, ці борги можуть бути передані до статутного капіталу такого товариства, що фактично призводить до їх припинення через поєднання боржника і кредитора. Така можливість може бути використана як механізм звільнення активу від боргів, і подальший його продаж вже не обтяженим.

Щоб учасника допустили до аукціону, він повинен пройти реєстрацію та сплатити внески через електронний майданчик. Реєстраційний внесок складає 0,2 мінімальної зарплати для малих лотів та 10 мінімальних зарплат для активів вартістю понад 250 млн грн. Гарантійний внесок, своєю чергою, становить 20% від стартової ціни для об'єктів до 250 млн грн та 5% для об'єктів понад цю суму. Розмір гарантійного внеску доволі високий, що одразу відсіює частину потенційних покупців, а сам внесок виступає, як страховка від недобросовісної поведінки переможця.

Переможець, підписує протокол протягом 3 робочих днів, сплачує повну суму протягом 25 робочих днів та підписує договір купівлі-продажу протягом 30 днів з моменту формування протоколу аукціону. Отримані кошти мають чітке цільове призначення: 4% від ціни реалізації отримує оператор майданчика, 1% - організатор аукціону, а решта суми протягом трьох робочих днів після підписання акта прийому-передачі зараховується до державного бюджету та спрямовується до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Процедура передбачає три етапи реалізації, якщо покупець не знайдеться одразу:

Перший аукціон: англійський аукціон на підвищення ціни у три раунди.

Повторний аукціон: якщо перший не відбувся, автоматично оголошується новий зі зниженням стартової ціни на 50%.

Аукціон за методом покрокового зниження (Голландський): якщо попередні аукціони не відбулись, проводиться аукціон, де ціна поступово знижується до 99 кроків, після чого учасники можуть знову конкурувати на підвищення.

Тобто, якщо перший аукціон не відбувся, повторний оголошується автоматично зі зниженням ціни на 50% - це досить підступна норма, що може провокувати учасників ігнорувати перші торги з метою почати аукціон вже зі зниженої ціни. Як наслідок – відкривається можливість для реалізації дійсно важливих активів за пів ціни. Голландський – третій аукціон, де ціна взагалі може падати протягом 99 кроків, не послаблює побоювань щодо можливих спекуляцій з активами.

Механізм, передбачений постановою № 75 дійсно спрямований на швидке наповнення бюджету, зокрема через можливість перетворити заморожені санкційні активи на живі гроші для Фонду ліквідації наслідків агресії. Проте і ризики «вписані» в постанову доволі високі: штучне заниження ціни, підступні пули, де актив поєднується з боргами, і звичайно, нові можливості для інвесторів - придбати звільнений від боргів актив.

