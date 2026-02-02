  1. Публикации
  2. / Законодательство

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

12:00, 2 февраля 2026
Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.
На сайте Верховной Рады Украины появилась информация о регистрации нового законопроекта №14406, которым предлагается внести изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины. Документом предлагается уточнить содержание судебного приказа.

Инициаторы законопроекта объясняют, что Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины не содержат требований о необходимости указывать в судебном приказе реквизиты счета (счетов) взыскателя, что лишает возможности должника исполнить судебный приказ до открытия исполнительного производства.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, предусматривающих обязательное указание в судебном приказе реквизитов счета (счетов) взыскателя.

В частности, в статью 155 Хозяйственного процессуального кодекса и статью 168 Гражданского процессуального кодекса после слов «для физических лиц — граждан Украины» будет добавлена формулировка «реквизиты счета (счетов) взыскателя».

По словам авторов законопроекта, это позволит должнику перевести средства непосредственно после получения судебного приказа, до открытия исполнительного производства.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде предлагают внести изменения в статью 230 Гражданского кодекса Украины относительно правовых последствий умышленного умалчивания (скрытия) продавцом информации о существенных недостатках недвижимого и движимого имущества.

