Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона №14408, которым предлагается внести изменение в статью 230 Гражданского кодекса Украины относительно правовых последствий умышленного умалчивания (скрытия) продавцом информации о существенных недостатках недвижимого и движимого имущества.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время статья 230 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что сделка может быть признана недействительной в случае умышленного введения одной из сторон в заблуждение путем умалчивания обстоятельств, имеющих существенное значение.

В то же время законопроект предлагает прямо закрепить, что умышленное сокрытие продавцом информации о существенных недостатках движимого или недвижимого имущества, о которых ему было известно на момент заключения договора, является основанием для признания такой сделки недействительной.

При этом сторона, которая совершила обман, обязана возместить другой стороне убытки в двойном размере и моральный вред.

Авторы законопроекта обращают внимание на судебную практику, в частности на постановление Верховного Суда №547/995/23 от 22 сентября 2025 года. В этом решении ВС сделал вывод, что договор купли-продажи транспортного средства может быть признан недействительным, если продавец умышленно скрыл информацию о существенных недостатках автомобиля. Речь, в частности, идет о несоответствии VIN-кодов, замене агрегатов, конструктивных изменениях кузова, о которых продавцу было известно на момент заключения договора.

При этом Верховный Суд отметил, что неосведомленность покупателя о таких недостатках или отсутствие экспертного осмотра автомобиля перед покупкой не является основанием для отказа в удовлетворении иска, при условии доказательства факта обмана со стороны продавца.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предложенные изменения направлены на определение правовых последствий умышленного умалчивания (скрытия) продавцом информации о существенных недостатках имущества, которые были ему известны на момент заключения сделки.

Также инициаторы законопроекта поясняют, что принятие изменений будет способствовать совершенствованию гражданско-правового регулирования и усилению защиты покупателей в случаях умышленного скрытия продавцами существенных недостатков недвижимого и движимого имущества.

