Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

На сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт Закону №14408, яким пропонується внести зміну до статті 230 Цивільного кодексу України щодо правових наслідків умисного замовчування (приховування) інформації продавцем про істотні недоліки нерухомого та рухомого майна.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі стаття 230 Цивільного кодексу України передбачає, що правочин може бути визнано недійсним у разі навмисного введення однієї зі сторін в оману, шляхом замовчування обставин, які мають істотне значення.

Водночас законопроєкт пропонує прямо закріпити, що умисне приховування продавцем інформації про істотні недоліки рухомого або нерухомого майна, про які йому було відомо на момент укладення договору, є підставою для визнання такого правочину недійсним.

Зокрема, сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду.

Автори законопроєкту звертають увагу на судову практику, зокрема на постанову Верховного Суду №547/995/23 від 22 вересня 2025 року. У цьому рішенні ВС дійшов висновку, що договір купівлі-продажу транспортного засобу може бути визнано недійсним, якщо продавець умисно замовчав інформацію про істотні недоліки автомобіля. Йдеться, зокрема, про невідповідність VIN-кодів, заміну агрегатів, конструктивні зміни кузова, про які продавцю було відомо на момент укладення договору.

При цьому Верховний Суд зазначив, що необізнаність покупця про такі недоліки або відсутність експертного огляду автомобіля перед купівлею не є підставою для відмови в задоволенні позову, за умови доведення факту обману з боку продавця.

Автори законопроєкту наголошують, що запропоновані зміни мають на меті визначити правові наслідки умисного замовчування (приховування) продавцем інформації про істотні недоліки майна, які були йому відомі на момент укладення правочину.

Також ініціатори законопроєкту пояснюють, що ухвалення змін сприятиме удосконаленню цивільно-правового регулювання та посиленню захисту покупців у випадках умисного приховування продавцями істотних недоліків нерухомого і рухомого майна.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) яка включає дев’ять книг. До роботи над проєктом бути залучено 247 експертів, а обсяг документу становить 832 сторінки.

