Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

На сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про реєстрацію нового законопроєкту №14406, яким пропонується внести зміни до Господарського та Цивільного процесуального кодексів України. Документом пропонується уточнити зміст судового наказу.

Ініціатори законопроєкта пояснюють, що Господарський процесуальний кодекс України та Цивільний процесуальний кодекс України не містять вимог щодо необхідності зазначати в судовому наказі реквізити рахунку (рахунків) стягувача, що позбавляє можливості боржника виконати судовий наказ до відкриття виконавчого провадження.

Проєктом закону передбачено внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України, передбачивши обов’язкове зазначення у судовому наказі реквізитів рахунку (рахунків) стягувача.

Зокрема, у статтю 155 Господарського процесуального кодексу та статтю 168 Цивільного процесуального кодексу після слів «для фізичних осіб — громадян України» буде додано формулювання «реквізити рахунку (рахунків) стягувача».

За словами авторів законопроєкту, це дозволить боржнику здійснити перерахування коштів безпосередньо після отримання судового наказу, до відкриття виконавчого провадження.

