  1. Публікації
  2. / Законодавство

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

12:00, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.
Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради України з’явилася інформація про реєстрацію нового законопроєкту №14406, яким пропонується внести зміни до Господарського та Цивільного процесуального кодексів України. Документом пропонується уточнити зміст судового наказу.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціатори законопроєкта пояснюють, що Господарський процесуальний кодекс України та Цивільний процесуальний кодекс України не містять вимог щодо необхідності зазначати в судовому наказі реквізити рахунку (рахунків) стягувача, що позбавляє можливості боржника виконати судовий наказ до відкриття виконавчого провадження.

Проєктом закону передбачено внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів України, передбачивши обов’язкове зазначення у судовому наказі реквізитів рахунку (рахунків) стягувача.

 Зокрема, у статтю 155 Господарського процесуального кодексу та статтю 168 Цивільного процесуального кодексу після слів «для фізичних осіб — громадян України» буде додано формулювання «реквізити рахунку (рахунків) стягувача».

За словами авторів законопроєкту, це дозволить боржнику здійснити перерахування коштів безпосередньо після отримання судового наказу, до відкриття виконавчого провадження.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Верховній Раді пропонують внести зміни до статті 230 Цивільного кодексу України щодо правових наслідків умисного замовчування (приховування) інформації продавцем про істотні недоліки нерухомого та рухомого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]