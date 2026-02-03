Апгрейд судебной практики: новые правила для владельцев укрытий, уклонистов и чиновников

Верховный Суд инициировал пересмотр ключевых правовых позиций, касающихся ответственности чиновников, права на религиозный отказ от мобилизации и возможности владения защитными сооружениями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стремительное изменение правил игры во время действия военного положения оказывает значительное влияние на трансформацию судебной практики. Верховный Суд все чаще меняет ранее устоявшиеся правовые позиции и традиционные подходы к решению споров. На прошлой неделе в Единый государственный реестр судебных решений (ЕГРСР) было внесено несколько определений ВС о передаче дел на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда и объединенных палат кассационных судов. Рассмотрим переданные определения, чтобы понять, к чему готовиться бизнесу и гражданам, и каких изменений в практике правоприменения стоит ожидать.

​ Религия или Мобилизация?

Определением ККС ВС от 19 января 2026 года на рассмотрение ВС передано дело для решения исключительной правовой проблемы: возможен ли добросовестный отказ от мобилизации по религиозным убеждениям во время действия военного положения?

В условиях всеобщей мобилизации проблема очень распространена, ведь подобные дела массово поступают в суды, и без единой правовой позиции они рискуют создать массивы противоречивой практики и существенно увеличить количество жалоб в ЕСПЧ.

За отказ выполнять приказы о командировке в зону боевых действий мобилизованных осуждают по ч. 4 ст. 402 УК (неповиновение, совершенное в условиях военного положения). Отсутствие вины и состава преступления защитники все чаще аргументируют глубокими религиозными убеждениями, несовместимыми с военной службой, и отсутствием в Украине действенного механизма альтернативной службы в военное время.

Национальное законодательство не исключает возможности реализации права на добросовестный отказ от военной службы во время военного положения (при условии надлежащего доказательства искренних религиозных убеждений), однако нет ни специального закона, ни процедуры альтернативной службы во время мобилизации.

На сегодняшний день позиция ВС такова, что, несмотря на военное положение, право на альтернативную службу, гарантированное ст. 35 Конституции Украины, не может быть полностью проигнорировано из-за отсутствия подзаконных актов.

Решение Большой Палаты будет иметь фундаментальное значение для судебной практики и не только: военнообязанные получат потенциальный механизм защиты от уголовной ответственности, государственные органы будут обеспечены работой по определению механизма прохождения альтернативной службы, суды будут обязаны тщательно проверять искренность убеждений обвиняемых в уклонении. Правовая позиция должна быть взвешенной и обоснованной, чтобы система действительно сделала шаг навстречу военнообязанным, а не открыла дополнительный инструмент уклонения от мобилизации.

Возможно ли кассационное обжалование определения о передаче дела в другой суд?

Определением КЦС ВС от 3 декабря 2025 года передано дело для отступления от вывода ОП КЦС ВС о возможности кассационного обжалования определения суда апелляционной инстанции о передаче дела в хозяйственный суд.

Предмет спора в деле по существу не пересматривался, Верховный Суд рассматривал лишь вопрос, может ли определение апелляционного суда о передаче дела в хозяйственный суд быть предметом кассационного пересмотра.

ВС подчеркивает, что определение апелляционного суда о передаче дела не входит в исчерпывающий перечень определений (ст. 389 ГПК), которые могут быть обжалованы в кассации. Кассационная инстанция должна работать как своеобразный фильтр, и именно поэтому на законодательном уровне ограничены типы решений, которые могут быть пересмотрены.

На сегодняшний день существует коллизия в практике самого Верховного Суда. Так, в 2024 году в деле № 756/3328/20 ВС признал возможность кассационного обжалования таких определений. В деле № 761/10509/17 указано, что кассационное производство подлежит закрытию, если жалоба подана на решение, которое не подлежит кассационному обжалованию.

Объединенная палата должна определить, может ли перечень, приведенный в п. 3 ч. 1 ст. 389 ГПК, дополняться или же он является абсолютно закрытым.

Если объединенная палата примет позицию ВС и признает определения апелляции о передаче дела в хозяйственный суд не подлежащими кассационному обжалованию, участники споров будут иметь меньше возможностей затягивать рассмотрение через кассацию. Особенно это актуально для рассмотрения дел о банкротстве.

Кто является надлежащим ответчиком в спорах о защите чести, достоинства, когда оскорбительные высказывания делает должностное лицо при исполнении служебных обязанностей?

Еще об одной необходимости отступления от предыдущей правовой позиции заявлено в определении КЦС ВС от 21 января 2026 года. Верховный Суд предлагает в делах о защите чести и достоинства, если информация распространена должностным лицом во время исполнения обязанностей, признавать надлежащим ответчиком исключительно юридическое лицо, а не лично должностное лицо.

В судебной практике прослеживается правовая коллизия. Так, позиция ВС в деле № 761/29315/16-ц определяет надлежащим ответчиком в такой категории дел — должностное лицо, в то время как в постановлении № 661/2744/19 ВС указывает, что должностные лица олицетворяют юрлицо, которое представляют.

ВС предлагает следующий обобщенный вывод:

- если информацию распространяет должностное лицо при исполнении служебных обязанностей, надлежащий ответчик — юридическое лицо (орган местного самоуправления, орган власти и т.д.);

- если должностное лицо выступает не от имени юридического лица (например, частный комментарий) — отвечает как физическое лицо.

От вывода объединенной палаты зависит дальнейший статус госорганов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, и будут ли госорганы ответственны за высказывания своих работников.

Может ли защитное сооружение находиться в частной собственности?

Определение по делу № 922/2484/24 также фиксирует исключительную правовую проблему, а именно — относительно правового режима защитных сооружений гражданской защиты.

Так, при решении вопроса собственности на сооружения защитного назначения массово применяются обращения прокуратуры в суд с исками о признании недействительным приказа о передаче госимущества и обязательстве собственника вернуть сооружение государству. Как показывает практика, такие иски квалифицируются как негаторные — устранение препятствий в пользовании и признание права государственной собственности.

Из содержания определения усматривается наличие коллизии: защитное сооружение может быть в частной собственности и спор решается как классический вещный, то есть виндикационный (дело № 918/938/23) vs защитное сооружение в принципе не могло быть приватизировано и должен применяться негаторный иск (дело № 734/337/15-ц).

Позиция ОП ВС решит вопрос, может ли защитное сооружение, которое изначально было государственным, находиться в частной собственности, и повлияет на собственников недвижимости с подвалами, которые получат (или нет) шанс на защиту права собственности через исковую давность. В отличие от негаторных исков, к виндикационным требованиям применяется общая исковая давность продолжительностью в 3 года. Если недвижимость была приватизирована или приобретена более трех лет назад, собственники сооружений смогут ссылаться на истечение исковой давности как на основание для отказа в иске о возвращении укрытия государству.

​«Судебно-юридическая газета» будет следить за развитием событий, так что ожидайте последующих публикаций и держите руку на пульсе событий вместе с нами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.