Польский государственный банк официально выходит в Украину: Рада снова рассматривает ратификацию соглашения

11:58, 3 февраля 2026
Польский Bank Gospodarstwa Krajowego может официально получить право на деятельность в Украине.
Как известно, ранее во время голосования Верховная Рада не поддержала проект закона 0355 о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. «За» тогда проголосовали лишь 210 народных депутатов, что недостаточно для принятия.

Вместо этого 2 февраля был зарегистрирован новый проект закона №0363 о ратификации того же соглашения, который теперь снова будет рассматриваться Верховной Радой.

Ратификация Соглашения откроет правовые основания для полноценной работы польского государственного банка развития на территории Украины. Речь идет о предоставлении финансовой и технической помощи для реализации проектов по восстановлению и развитию государства.

Согласно пояснительной записке, BGK сможет предоставлять Украине займы, кредиты, гарантии, гранты и другие финансовые инструменты. Помощь может направляться как Правительству Украины и органам местного самоуправления, так и государственным и частным компаниям. Финансирование будет осуществляться в евро, долларах США или других валютах.

В самом Соглашении детально прописаны права Bank Gospodarstwa Krajowego и перечень разрешенных видов деятельности в Украине, что дает четкое понимание масштабов и границ его работы на территории страны. В частности, предусмотрено, что BGK имеет право осуществлять любую деятельность, необходимую для выполнения своих проектов, вести переговоры и заключать любые виды контрактов или соглашений, принимать и предоставлять гарантии, контргарантии или поручительства, а также нанимать работников с украинским, польским или другим гражданством в соответствии с национальным законодательством сторон, что обеспечивает гибкость и эффективность работы банка.

В то же время поступление гарантий и резервных аккредитивов, которые служат финансовой гарантией, выданной BGK в Украине, при этом риск покрывается такими организациями, как Европейская Комиссия и/или Министерство финансов Польши, признается приемлемым залогом с коэффициентом ликвидности 1,0 для определения кредитного риска по активным банковским операциям украинских банков, что создает дополнительную финансовую надежность для украинской банковской системы.

В свою очередь, гарантии, кредиты и займы, предоставленные BGK в рамках этой деятельности, а также другие банковские операции, осуществляемые с целью поддержки восстановления и развития Украины, учитываются Национальным банком Украины при расчете пруденциальных нормативов в соответствии с положениями Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 575/2013 от 26 июня 2013 года и внесенных изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012, что обеспечивает прозрачность и соответствие международным стандартам.

Кроме того, Соглашение определяет разрешенные виды деятельности BGK, которые включают предоставление финансовой помощи в форме займов или других финансовых инструментов, таких как поддержка экспорта, гранты или гарантии в евро, долларах США или другой валюте, как Правительству Украины, так и любым государственным учреждениям, включая муниципалитеты, а также государственным или частным компаниям, что расширяет возможности банка в поддержке различных секторов экономики.

Банк также может предоставлять техническую помощь и гранты, включая обучение и развитие потенциала государственных и частных субъектов хозяйствования, финансово-банковских учреждений, а также национальных, иностранных или международных ассоциаций и организаций, которые оказывают такую помощь субъектам хозяйствования, являющимся резидентами Украины и действующими в соответствии с ее законодательством, что способствует укреплению компетенций и развитию финансового и институционального секторов страны.

Кроме того, BGK имеет право предоставлять безусловные, безотзывные гарантии по первому требованию банкам, действующим на территории Украины. Это создает дополнительные гарантии стабильности и поддержки для украинского финансового сектора в процессе восстановления экономики и реализации инвестиционных проектов, обеспечивая комплексную поддержку для восстановления и развития государства.

