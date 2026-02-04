От фиксированной суммы к доле дохода отца: суд в Днепре увеличил алименты для ребенка

Суд пересмотрел способ взыскания средств, обеспечив потребности малолетней дочери.

Суд в Днепре постановил изменить способ взыскания алиментов с фиксированной денежной суммы на долю от дохода отца, учитывая изменения в доходах плательщика. Суд подчеркнул принцип соразмерности, минимальные гарантии и важность надлежащего уровня жизни ребенка, гарантированного как национальным законодательством, так и международными нормами. Установленный однажды порядок содержания может корректироваться в соответствии с социально-экономическими условиями, динамикой доходов и принципом справедливости.

2500 грн в месяц – слишком мало

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра, рассмотрев в порядке упрощенного искового производства гражданское дело №199/13900/25, удовлетворил иск о смене способа взыскания алиментов на содержание ребенка.

Первоначальное судебное решение, вынесенное в 2021 году, устанавливало обязанность уплачивать алименты в точно определенной денежной сумме – 2500 грн ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. На тот момент такой способ взыскания средств был типичным компромиссом между предсказуемостью для плательщика и минимальной стабильностью для получателя. Однако со временем указанная сумма всё чаще перестает соответствовать реальным расходам на содержание ребенка. Это особенно актуально в условиях инфляции, роста прожиточного минимума, изменения стоимости базовых услуг и товаров.

Именно этой ситуацией был обоснован иск о смене способа взыскания алиментов. Речь не шла оспаривании самого обязательства по содержанию или доказательстве недобросовестности плательщика. Существенным аргументом истца (бывшей супруги) стала недостаточность фиксированной суммы для надлежащего обеспечения потребностей ребенка.

«Взыскание с ответчика в судебном порядке алиментов в фиксированной денежной сумме истец считает недостаточным для содержания ребенка, поэтому она вынуждена обратиться в суд с иском о смене способа взыскания алиментов. Просила суд изменить способ взыскания алиментов, установленный решением Ленинского районного суда г. Днепропетровска от 05 ноября 2021 года по делу №205/7060/21, взыскав содержание в размере 1/4 доли от всех видов его заработка (дохода) ежемесячно, но не менее минимального гарантированного размера алиментов на одного ребенка – 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная взыскание с дня вступления решения в законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия», – констатировал суд первой инстанции.

Суд также сослался на положения Конвенции ООН о правах ребенка, акцентируя внимание на главном: государство признает право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его всестороннего развития. Это не декларативная норма, а ориентир для национальных судов при разрешении подобных споров. В таком контексте алименты перестают быть просто финансовым обязательством между двумя взрослыми и приобретают характер инструмента реализации международных стандартов защиты прав ребенка.

Семейный кодекс Украины позволяет назначать алименты как в фиксированной денежной сумме, так и в доле от дохода плательщика. Более того, право выбора способа взыскания принадлежит тому из родителей, с кем проживает ребенок. Суд подчеркнул, что это право не является разовым и не теряется после первого обращения в суд. Жизненные обстоятельства изменяются, и законодательство прямо предусматривает возможность пересмотра ранее установленного порядка.

Важно отметить и процессуальную пассивность ответчика – отца несовершеннолетней дочери. Отсутствие отзыва с его стороны не влечет автоматического удовлетворения иска, однако лишает суд возможности получить позицию ответчика относительно финансовых возможностей плательщика и иных существенных обстоятельств дела. В таких условиях суд руководствуется исключительно имеющимися материалами дела и принципами соразмерности и достаточности алиментов, закрепленными действующим законодательством.

Пропорциональное взыскание: гарантия для дочери

Анализируя материалы дела, суд пришел к выводу, что действующее законодательство предусматривает право получателя взыскания на содержание требовать изменения способа его взыскания, что может влиять на размер средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетней. Возможность выбора способа присуждения финансового обеспечения, с учетом изменения жизненных обстоятельств сторон, не ограничивается однократным применением этого права и может реализовываться повторно в случае изменения материального положения, состояния здоровья или иных существенных условий, предусмотренных Семейным кодексом Украины.

Суд обратил внимание на положения статей 183 и 192 СК Украины, которые предоставляют возможность изменять размер средств на содержание путем изменения способа их присуждения. Размер взыскания, определенный решением суда в доле от дохода одного из родителей, может быть изменен на фиксированную денежную сумму, а при необходимости фиксированная сумма может быть перерасчитана в пропорциональный процент от дохода в зависимости от актуальных материальных условий сторон. Родительская обязанность соответствует принципу необходимости и достаточности для обеспечения гармоничного развития несовершеннолетней дочери. Минимальный гарантированный размер средств на содержание не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, что обеспечивает базовый уровень жизни, установленный действующим законодательством и международными стандартами защиты прав.

Суд подчеркнул, что с учетом принципа соразмерности, фактических потребностей ребенка, уровня прожиточного минимума и реального участия отца в финансовом обеспечении, способ взыскания подлежит изменению. Взыскание осуществляется в размере одной четвертой части всех видов дохода плательщика ежемесячно, но не менее минимального гарантированного размера, начиная с дня вступления решения в законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия.

Указанная доля от дохода позволяет автоматически учитывать изменение материального положения плательщика без необходимости каждый раз обращаться в суд для пересмотра размера. Если доходы плательщика увеличиваются, соответственно возрастает и размер взыскания, что обеспечивает адекватное финансовое содержание ребенка. Одновременно установление минимального гарантированного размера с привязкой к прожиточному минимуму защищает получателя от ситуаций, когда официальные доходы плательщика низкие или нестабильные. Такой подход отражает не только доходы сторон, но и обязанность отца активно участвовать в материальном обеспечении дочери.

Суд также акцентировал внимание на моменте применения нового способа взыскания. Изменение определено с дня вступления решения в законную силу и не имеет обратного действия. Это соответствует принципу правовой определенности и предотвращает ретроспективный пересмотр уже выполненных финансовых обязательств. Поскольку предыдущее взыскание средств осуществлялось на основании предыдущего решения, новый порядок применяется исключительно на будущие периоды. Каждое судебное решение имеет собственные временные границы, а исполнительные документы исполняются в той редакции, которая действует на момент исполнения.

На основании изложенного суд постановил: иск – удовлетворить, изменить способ взыскания алиментов, установленный решением Ленинского районного суда г. Днепропетровска от 05 ноября 2021 года, взыскав с отца в пользу матери алименты на содержание несовершеннолетней дочери – в размере одной четвертой части всех видов его заработка (дохода) ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, начиная взыскание с дня вступления решения в законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия.

Не менее важным является и вопрос судебных расходов. Взыскание судебного сбора с плательщика в пользу государства является логическим следствием удовлетворения иска и отражает процессуальную завершенность дела. Это решение актуально для матерей, которые ошибочно полагают, что установленный однажды размер алиментов является окончательным. Средства на содержание ребенка – динамичный механизм, требующий вмешательства суда в случае изменения жизненных обстоятельств, когда формально правильное решение перестает соответствовать реальным потребностям. Смена способа взыскания – не санкция, а закономерная реакция правовой системы на жизненные обстоятельства.

Автор: Валентин Коваль

