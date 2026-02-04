Комитет Рады рассмотрит законопроект, который определяет четкие критерии оценки действий судей в случае нарушения сроков рассмотрения дел

Законопроект о противодействии затягиванию рассмотрения судебных дел вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Длительные судебные процессы годами остаются одной из главных претензий граждан к украинской судебной системе.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз проведёт очередное заседание, на котором готовится рассмотреть проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно уточнения квалификации деяний судей в части безосновательного затягивания либо непринятия мер по рассмотрению судебных дел (реестр № 13316 от 26.05.2025, автор — н. д. Юрченко О. М.).

Законопроект Комитетом рассматривается как такой, что регулируется национальным законодательством стран — членов ЕС и не касается обязательств Украины в рамках Совета Европы.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми предусматривается определить, что при квалификации деяний как безосновательного затягивания либо непринятия мер по рассмотрению дела критериями оценки надлежащего поведения судьи при рассмотрении заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом, являются:

– своевременность назначения дела к рассмотрению;

– величина интервалов между судебными заседаниями;

– обоснованность отложения рассмотрения дела либо объявления перерывов в судебном заседании;

– полнота подготовки дел к рассмотрению;

– полнота принятых судьей мер по устранению обстоятельств, которые делают невозможным рассмотрение дела либо обусловливают его затягивание; надлежащий и эффективный контроль со стороны судьи за исполнением служебных обязанностей работниками суда, в том числе в части формирования и направления судебных повесток/корреспонденции, своевременности выполнения запросов суда другими органами и т. п.

Отметим, что непосредственно об ответственности судей в законопроекте речь не идёт.

Инициатор законопроекта отмечает, что его целью является обеспечение качества рассмотрения судебных дел судьями, недопущение фактов волокиты и принятие всех необходимых мер для неукоснительного соблюдения процессуальных сроков путем уточнения положений законодательства относительно квалификации деяний судей в части безосновательного затягивания либо непринятия мер по рассмотрению судебных дел.

В соответствии с правовой позицией Большой Палатьі Верховного Суда от 12 декабря 2024 года по делу № 990SCGC/20/24 основными принципами судопроизводства являются, в частности, разумные сроки рассмотрения дела судом.

Как определено пунктом 1 части седьмой статьи 56 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», судья обязан, в частности, справедливо, беспристрастно и своевременно рассматривать и решать судебные дела в соответствии с законом с соблюдением принципов и правил судопроизводства.

При этом пунктом 2 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства за безосновательное затягивание либо непринятие мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом.

Обязательным условием для установления в действиях судьи безосновательного затягивания либо непринятия мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом, является установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что это имело место в связи с безосновательным невыполнением судьей действий, направленных на обеспечение рассмотрения дела в течение срока, установленного законом, либо умышленным совершением действий, повлекших затягивание сроков рассмотрения дела.

Вопрос своевременного рассмотрения дел должен быть предметом постоянного внимания и контроля судей, в производстве которых находятся такие дела.

Судьи не должны допускать безосновательных задержек при рассмотрении дел данной категории и принимать все возможные меры, которые обеспечат их рассмотрение в срок, установленный законом, либо в срок, который с учётом обстоятельств дела можно признать разумным.

В своей практике ЕСПЧ сформировал устоявшийся подход к определению критериев разумности продолжительности судебного производства, согласно которым подлежат учёту такие обстоятельства: правовая и фактическая сложность дела; поведение заявителя, других лиц, участвующих в деле, других участников процесса; поведение органов государственной власти (прежде всего суда); характер процесса и его значение для заявителя (в частности, решения по делам «Юртаев против Украины» от 31 января 2006 года, «Смирнова против Украины» от 8 ноября 2005 года, «Матика против Румынии» от 2 ноября 2006 года, «Литоселитис против Греции» от 5 февраля 2004 года, «Вергельский против Украины» от 12 марта 2009 года).

Вместе с тем ЕСПЧ неоднократно высказывал позицию, согласно которой отложение рассмотрения дела должно иметь объективные причины и не противоречить соблюдению рассмотрения дела в разумные сроки. Так, в решении по делу «Цихановский против Украины» (Tsykhanovsky v. Ukraine) ЕСПЧ указал, что именно национальные суды должны создавать условия для того, чтобы судебное производство было быстрым и эффективным. В частности, национальные суды должны решать, откладывать ли судебное заседание по ходатайству сторон, а также принимать ли какие-либо меры в отношении сторон, поведение которых повлекло неоправданные задержки в производстве.

Разумным, в частности, считается срок, который является объективно необходимым для выполнения процессуальных действий, принятия процессуальных решений и своевременного (без неоправданных задержек) рассмотрения и разрешения дела.

Вместе с тем Верховный Суд отмечает, что сроки рассмотрения дела не могут считаться разумными, если они нарушены вследствие назначения судебных заседаний с большими интервалами и т. п., поскольку указанное свидетельствует о ненадлежащем уровне организации судопроизводства.

Откладывая судебные заседания, судья должен обеспечить необходимый баланс между соблюдением прав стороны и рассмотрением дела в течение срока, установленного законом, либо хотя бы в разумные сроки.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.