Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

В центре внимания Большой Палаты Верховного Суда при рассмотрении дела № 490/10876/23 оказался вопрос правовой природы частного определения суда.

БП ВС прямо заявила, что, учитывая особый статус суда в системе органов, обеспечивающих правопорядок, суд обязан реагировать на случаи очевидных, умышленных или системных нарушений закона (постановления Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 17 сентября 2025 года по делу № 160/980/24, от 25 января 2019 года по делу № 822/1832/18 и т. п.).

В постановлении от 25 июня 2025 года по делу № 873/223/21 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что частное определение является средством укрепления законности и правопорядка, способствуют устранению недостатков в деятельности государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, предотвращают совершение преступлений и других правонарушений, влияют на формирование у граждан уважения к праву и составляют важную часть деятельности судов.

Таким образом, частное определение — это решение, которым суд реагирует на выявленные в ходе рассмотрения дела нарушения закона, причины и условия, способствовавшие совершению нарушения.

Институт частного определения закреплен в статьях 249 КАС Украины, 246 ХПК Украины, 262 Гражданского процессуального кодекса Украины.



Согласно части первой статьи 249 КАС Украины суд, выявив в ходе рассмотрения дела нарушение закона, может вынести частное определение и направить его соответствующим субъектам властных полномочий для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших нарушению закона.

В случае необходимости суд может вынести частное определение о наличии оснований для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности лиц, решения, действия или бездействие которых признаются неправомерными.

Суд может вынести частное определение в случае злоупотребления процессуальными правами, нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей (в том числе если подписанный адвокатом или прокурором иск содержит существенные недостатки) или иного нарушения законодательства адвокатом или прокурором.



Частное определение в отношении прокурора или адвоката направляется органу, к полномочиям которого относится привлечение к дисциплинарной ответственности прокурора или адвоката соответственно.

Идентичные по содержанию положения содержатся в частях первой–четвертой статьи 246 ХПК Украины, частях первой–четвертой статьи 262 ГПК Украины. Все указанные процессуальные кодексы предусматривают, что в частном определении суд должен указать закон или иной нормативно-правовой акт (в том числе его статью, пункт и т. п.), требования которых нарушены, и в чем именно заключается нарушение.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 07 февраля 2019 года по делу № 800/500/16 (производство № 11-1156заі18) анализировала предписания статьи 249 КАС Украины и пришла к выводу, что частное определение суда является процессуальным средством необходимого надлежащего реагирования (судебного воздействия) на нарушения законности, а также на причины и условия, которые этому способствовали, выявленные им именно в ходе судебного рассмотрения.

Вынесение такого определения является правом, а не обязанностью суда.



Частное определение является формой профилактического воздействия судов на правонарушителей. Оно может быть вынесено только если в ходе именно судебного рассмотрения конкретного дела было установлено соответствующее правонарушение.



Суд не осуществляет юридическую квалификацию правонарушения, хотя в отдельном определении может указать, элементы какого состава правонарушения нужно проверить.

Большая Палата Верховного Суда отмечает, что по своей правовой природе частное определение является особым видом судебного решения, с помощью которого реализуется процессуальный механизм фиксации судом выявленных в ходе судебного рассмотрения дела нарушений закона или недостатков в деятельности соответствующих субъектов с целью доведения их до сведения уполномоченных органов для их устранения и недопущения в будущем.

Особенностью частного определения является то, что непосредственно в результате его вынесения не разрешается спор или связанные с его разрешением процессуальные вопросы.

Суду предоставлено право направлять действие частного определения не только на участников дела. Его действие может быть распространено на любых других лиц, в отношении которых при решении спора было выявлено нарушение законодательства или иные недостатки их деятельности. Целью применения такого средства судебного реагирования является устранение недостатков в правоприменительной деятельности, предупреждение и прекращение нарушений со стороны государственных органов и других лиц, прекращение злоупотребления процессуальными правами сторонами в деле и т. п. Решение указанных вопросов судом прежде всего направлено на обеспечение принципа законности как составной части принципа верховенства права.



Таким образом, частное определение является особым видом судебного решения, которое, хотя и вынесено в ходе судебного рассмотрения конкретного дела, но непосредственно не касается разрешения судебного спора в нем и не влияет на конечный результат его разрешения. В такой ситуации частное определение влияет на общественные отношения автономно от судебного решения, которым разрешен спор, и не всегда касается прав, обязанностей или интересов участников этого спора.

Можно ли обжаловать частное определение: ответ БП ВС

Пункт 23 части первой статьи 294 КАС Украины устанавливает, что отдельно от решения суда может быть обжаловано в апелляционном порядке частное определение.



Такое же положение закреплено в пункте 17 части первой статьи 353 ГПК Украины, пункте 15 части первой статьи 255 ГПК Украины.



Согласно части первой статьи 328 КАС Украины участники дела, а также лица, которые не участвовали в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в кассационном порядке решение суда первой инстанции после апелляционного пересмотра дела, а также постановление суда апелляционной инстанции полностью или частично в случаях, определенных этим Кодексом.

Часть третья статьи 328 КАС Украины предусматривает, что в кассационном порядке могут быть обжалованы, в частности, частное определение, вынесенное апелляционным судом.

Аналогичные положения закреплены в пункте 3 части первой статьи 287 ХПК Украины, пункте 3 части первой статьи 389 ГПК Украины.

Наряду с указанным часть седьмая статьи 249 КАС Украины содержит оговорку, что частное определение может быть обжаловано лицами, которых оно касается. Частное определение Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.



Идентичные по содержанию предписания содержатся в части девятой статьи 262 ХПК Украины, части девятой статьи 246 ГПК Украины.

Системный анализ указанных норм процессуального закона дает основания для такого вывода. Статьи 293, 328 КАС Украины устанавливают общее правило, согласно которому определения суда подлежат апелляционному и/или кассационному обжалованию в прямо определенных процессуальным законом случаях.



В частности, частное определение включено в перечень определений, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке отдельно от решения суда и в кассационном порядке в случае вынесения такого частного определения апелляционным судом.

В свою очередь часть седьмая статьи 249 КАС Украины для частного определения как для особого вида судебных решений устанавливает специальное правило, согласно которому правом на его обжалование наделены только лица, которых оно касается.

С учетом особой правовой природы частного определения как судебного акта законодатель предусмотрел, что сам факт участия лица в деле и наделение ее статусом участника дела в понимании предписаний статьи 42 КАС Украины не дает ей автоматического права на обжалование частного определения, вынесенного судом в ходе рассмотрения дела. Таким правом наделены именно те лица (участники дела или лица, которые не участвовали в деле), для которых частное определение порождает юридически значимые последствия и непосредственно влияет или может повлиять на их права, свободы и/или интересы. Обоснованность такого подхода обусловлена тем, что осуществление апелляционного (кассационного) пересмотра судебного решения направлено на исправление судебной ошибки ради защиты прав и законных интересов конкретного лица, но не служит средством общего контроля над судебными решениями.

Отсутствие влияния частного определения на права, свободы и/или интересы соответствующего участника дела превращает обжалование такого определения в формальный процессуальный инструмент и противоречит цели вынесения судом частного определения.

Тот факт, что частное определение непосредственно не касается разрешения судебного спора и не влияет на конечный результат его разрешения, не дает оснований для расширительного толкования предписаний части второй статьи 293 КАС Украины и предоставления права участникам дела на обжалование такого определения во всех случаях независимо от того, касается ли оно их.

К такому же по содержанию выводу пришла Большая Палата Верховного Суда в определении от 05 апреля 2023 года по делу № 9901/400/21, указав, что часть седьмая статьи 249 КАС Украины предусматривает норму прямого действия, которая закрепляет общее право на обжалование частного определения только лицами, которых оно касается, и лишает права обжаловать такое частное определение лиц, вопросы относительно прав, свобод, интересов и/или обязанностей которых не решались таким определением.

Обстоятельства дела

По результатам рассмотрения исковых требований о признании недействительным постановления о наложении административного взыскания и закрытии дела об административном правонарушении суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске.

Одновременно суд вынес частное определение в отношении адвоката, который представлял интересы истца, направив это определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Николаевской области для принятия соответствующих дисциплинарных мер.

Истец не согласилась с частным определением и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Открыв сначала апелляционное производство по делу, апелляционный суд впоследствии пришел к выводу о наличии оснований для его закрытия. Мотивировал такое решение тем, что обжалуемое частное определение касается непосредственно адвоката истца, поэтому именно он имеет право на его обжалование, что согласуется с предписаниями части седьмой статьи 249 Кодекса административного судопроизводства Украины.

С таким процессуальным решением суда апелляционной инстанции истец не согласилась и обратилась с жалобой в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который передал дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. Передача дела мотивирована необходимостью отступления от выводов Верховного Суда, согласно которым право на обжалование частного определения возникает только у лиц, которых касается такое определение, то есть в отношении которых оно вынесено и в отношении которых обязано быть совершено действие, приняты соответствующие меры.



Большая Палата Верховного Суда не отступила от своих выводов и пришла к выводу, что с учетом особой правовой природы частного определения как специального вида судебного решения правом на его обжалование в апелляционном или кассационном порядке наделены те лица (участники дела или лица, которые не участвовали в деле), для которых частное определение порождает юридически значимые последствия и непосредственно влияет или может повлиять на их права, свободы и/или интересы, то есть касается их.

Автор: Тарас Лученко

