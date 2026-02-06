Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе фермерского хозяйства, подтвердив применение правил юрисдикционного разграничения между гражданскими и хозяйственными судами. Иск касался возмещения материального и морального ущерба, причиненного действиями органов государственной власти. Решение ВС подтвердило устоявшийся подход к определению компетенции судов.

Отсутствие признаков гражданских правоотношений

Кассационный гражданский суд ВС рассмотрел кассационную жалобу на определение Шевченковского районного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного суда по делу №761/20340/25 по иску фермерского хозяйства к Северному апелляционному хозяйственному суду и государству Украина в лице Государственной казначейской службы о возмещении материального и морального ущерба.

В мае 2025 года фермерское хозяйство обратилось в Шевченковский районный суд города Киева с указанным иском. Суд первой инстанции, проанализировав положения Гражданского процессуального кодекса Украины, подчеркнул: гражданские суды рассматривают дела, где хотя бы одной из сторон является физическое лицо, а предмет спора касается гражданских, жилищных, земельных, семейных или трудовых правоотношений. В данном случае иск подан юридическим лицом, а требования касаются возмещения ущерба, что не имеет признаков гражданских правоотношений.

Киевский апелляционный суд, согласившись с выводами первой инстанции, дополнительно отметил: предметом иска является возмещение материального и морального ущерба, причиненного действиями органов государственной власти, но такие требования не объединены с публично-правовым спором. Суд сослался на статью 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которая определяет компетенцию хозяйственных судов по рассмотрению споров между юридическими лицами и органами государственной власти. Также апелляционный суд учел практику Большой Палаты ВС, в частности постановления от 15 марта 2018 года по делу № 461/1930/16-ц и от 8 ноября 2019 года по делу № 454/1008/16-ц. В этих решениях сформулирована правовая позиция, что требования юридических лиц о возмещении ущерба, причиненного действиями органов власти, подлежат рассмотрению хозяйственными судами, если они не объединены с публично-правовым спором.

Суды первой и апелляционной инстанций также обратили внимание, что истец в своем заявлении ссылался на нарушение норм Конституции Украины, ГПК и ГК, однако эти доводы не изменяют субъектного состава спора. Отказ в открытии производства был обоснован как с точки зрения субъектного состава, так и предмета спора, что подтверждает системный подход судов к определению юрисдикции.

Дополнительно суды отметили, что исковые требования не касаются заключения, изменения или исполнения хозяйственных сделок, но их субъектный состав и предмет – возмещение ущерба юридическим лицом – подпадают под действие статьи 4 ГПК Украины. Это стало аргументом для отказа в открытии производства в гражданском процессе.

В конце декабря 2025 года истец обратился в Верховный Суд через подсистему «Электронный суд». Кассационная жалоба обоснована тем, что Северный апелляционный хозяйственный суд и государство Украина в лице Государственной казначейской службы не являются субъектами, наделенными хозяйственной компетенцией, и непосредственно не осуществляют организационно-хозяйственные полномочия в отношении фермерского хозяйства. При этом истец указал, что суды не выполнили требования статей 6, 19, 68, 129-1, 151-2 Конституции Украины, а также статей 4, 8, 20 ГК Украины и статей 28, 48, 81, 82, 177, 263 ГПК Украины.

Акцент на статусе истца: отказ в кассации

Кассационный гражданский суд ВС, рассмотрев кассационную жалобу, установил: правильность применения норм процессуального права является очевидной и не вызывает сомнений. Суд сослался на часть четвертую статьи 394 ГПК Украины, которая предусматривает возможность отказа в открытии кассационного производства в случаях, когда правильное применение нормы права является очевидным.

Определение Верховного Суда содержит детальный анализ доводов заявителя. Истец настаивал, что органы государственной власти не являются субъектами хозяйствования, а потому дело должно рассматриваться в гражданском процессе. Суд подчеркнул, что ключевым критерием определения юрисдикции является статус истца. Поскольку фермерское хозяйство является юридическим лицом, оно выступает как субъект хозяйствования. Требования о возмещении ущерба, заявленные юридическим лицом, подлежат рассмотрению хозяйственными судами, если они не объединены с публично-правовым спором.

Верховный Суд привел примеры предыдущей практики. В частности, в постановлении Большой Палаты от 27 июня 2018 года по делу № 454/1668/17 указано, что требования фермерского хозяйства к государству о возмещении ущерба подлежат рассмотрению хозяйственным судом. Аналогичные выводы содержатся в постановлениях от 5 июня 2019 года по делам № 454/1690/16 и № 454/2181/16, а также в постановлении от 18 сентября 2019 года по делу № 757/37226/17.

Кассационная инстанция учла положения Конституции Украины, в частности статьи 124 и 125, которые определяют принципы осуществления правосудия и специализации судов. Было подчеркнуто, что понятие «суд, установленный законом» включает соблюдение правил юрисдикции и подсудности. Судебная юрисдикция является институтом права, который разграничивает компетенцию различных звеньев судебной системы и видов судопроизводства.

Верховный Суд отметил, что доводы заявителя фактически сводятся к переоценке доказательств и несогласию с фактическими обстоятельствами, установленными судами первой и апелляционной инстанций. Суд подчеркнул, что его функция заключается в проверке правильности применения норм права, а не в повторном исследовании доказательств.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил стабильность правовой позиции относительно юрисдикционного разграничения. Судебная инстанция констатировала, что отсутствуют основания для отступления от устоявшейся практики, а кассационная жалоба не содержит аргументов о неправильном применении норм материального или процессуального права.

Дополнительно Верховный Суд привел примеры решений ЕСПЧ, в которых подчеркивалось, что право на доступ к суду не является абсолютным и может быть ограничено при соблюдении принципа пропорциональности. Это стало дополнительным аргументом для подтверждения правильности отказа в открытии кассационного производства.

С учетом изложенного, Кассационный гражданский суд ВС постановил: отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе на определение Шевченковского районного суда города Киева и постановление Киевского апелляционного суда в гражданском деле по иску фермерского хозяйства к Северному апелляционному хозяйственному суду и государству Украина в лице Государственной казначейской службы о возмещении материального и морального ущерба.

Решение Верховного Суда имеет несколько практических последствий. Во-первых, юридические лица, в том числе фермерские хозяйства, должны обращаться в хозяйственные суды с требованиями о возмещении ущерба, причиненного действиями органов государственной власти, если такие требования не объединены с публично-правовым спором. Это обеспечивает четкость и предсказуемость в выборе юрисдикции. Во-вторых, суды не могут отступать от устоявшейся практики даже при наличии аргументов об особом статусе ответчиков. Правовая позиция относительно юрисдикционного разграничения является стабильной и не подлежит произвольному толкованию.

Автор: Валентин Коваль

