Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Продолжаем разбирать новации, предложенные проектом Гражданского кодекса № 14394, и сегодня остановимся на новом морально-правовом фильтре, который планируют добавить в гражданские правоотношения. Речь идет о принципе добропорядочности (boni mores), прописанном в статье 6 нового законопроекта.

Как указано в пояснительной записке к проекту № 14394, десоветизация концептуальных основ гражданского законодательства является важной предпосылкой рекодификации. Именно поэтому новая редакция ГК должна заложить современную категориальную базу, включающую в себя, в частности, добропорядочность. Добропорядочность определяется проектом как совокупность моральных норм и принципов, стандартов этического поведения и общепризнанных представлений о надлежащем поведении, устоявшихся в обществе. И если общественные отношения противоречат добропорядочности, стоит ожидать юридических последствий. То есть цель внедрения европейского стандарта boni mores — определение объективного критерия оценки поведения участников гражданского оборота.

Однако добропорядочность — это не только о принципе; наличие понятия boni mores в гражданском законодательстве предполагает, что этичность сделки будет обязательным условием ее действительности. Новая правовая концепция требует, чтобы договоры, односторонние сделки и поведение сторон соответствовали общепринятым моральным нормам, этике и честной практике. Добропорядочность используется как один из критериев допустимости сделок, которые не должны ей противоречить, даже если не нарушают закон.

Главное изменение, касающееся добропорядочности, прописано в статье 244 проекта ГК. Согласно изменениям, суд может признать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности. Сегодня по ст. 203 и 215 ГК оценивается содержание сделки, а ст. 12 ГК говорит о презумпции добросовестности. Участники гражданских правоотношений вправе рассчитывать на то, что поведение других участников будет соответствовать представлениям о чести и совести, а любые сомнения относительно договора должны толковаться в пользу его действительности, силы и исполнимости.

То есть действующее законодательство требует соответствия сделки представлениям о чести и достоинстве, однако на практике это скорее декларативная норма, и для оспаривания договора необходимы четкие правовые основания и реальная доказательная база. Новый подход, в свою очередь, позволяет признавать недействительными те договоры, которые формально корректны, но имеют целью неэтичный результат или выполняются способом, противоречащим добрым нравам.

Это значимое изменение для правовой системы, ведь необходимость соблюдения принципа добропорядочности положит конец эпохе договоров с условиями, прописанными мелким шрифтом. В первую очередь это коснется кредитных договоров, договоров страхования, публичных оферт, вводящих потребителей в заблуждение. Любой контракт, основанный на использовании уязвимости партнера, может быть признан недействительным из-за противоречия добропорядочности.

Кроме того, добропорядочность станет еще одним критерием защиты деловой репутации юридического лица и даже основанием для изменения цели деятельности учреждения, если она стала недобропорядочной. Если цель деятельности учреждения противоречит добропорядочности, соответствующий орган государственной власти может обратиться в суд с заявлением об определении иной цели деятельности учреждения по согласованию с органами управления учреждением. Даже осуществление права собственности требует от собственников соблюдения добропорядочности.

Не обошел принцип boni mores и сектор ИС. Предлагается признавать изобретение, промышленный образец, ТМ или полезную модель пригодными для приобретения права интеллектуальной собственности на них, если они не противоречат публичному порядку и добропорядочности. На самом деле, оценочное понятие добропорядочности не имеет четких законодательных границ, что открывает пространство для широкого дискреционного толкования во время экспертизы заявок.

Отсутствие практики и критериев определения добропорядочности рискуют превратиться в инструмент субъективной оценки: то, что один сочтет этичным, другой может трактовать как нарушение морали. Риски различной трактовки нормы нивелируются только с течением времени, с появлением дополнительных разъяснений и новой судебной практики, ориентированной на новые принципы гражданского законодательства.

